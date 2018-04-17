Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Bahçeli ile yarın görüşecek (2) 

\"FRANSA, ROMANLARI DERDEST ETTİ, AB BUNUN HESABINI SORDU MU?\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Kendi bildiğimiz yolda yürümeyi sürdüreceğiz. Birileri petrol, maden için yardım kavramının da içini boşaltabilir ama biz bunu asla yapmayacağız. Fransa, AB müktesebatının da tam aksine Fransa\'daki romanları derdest etti, AB bunun hesabını sordu mu? Hayır. Niye bunların nazarında insanların ayrıma tabi tutulması onlar için haktır\" dedi.

\"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİMİZ İNŞALLAH 2019 KASIM SEÇİMLERİNDE TAMAMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK\"

Erdoğan, \"Anayasa değişikliğimiz inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek. Yönetim sistemi değişikliği gibi çok önemli bir kararın tek bir partinin teklifi olarak hayata geçmesi mümkün değildir\" dedi.

\"BU İTTİFAKI, 2019 MİLLETVEKİLİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE DE İNŞALLAH TAŞIYORUZ\"

Erdoğan, \"AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine bizler sadık kaldık. Ama sözde Anamuhalefet daveti kabul etmeyip son anda geldi. Oradaki konuşmayı da fırsat bilip hemen aleyhte konuşmalara başladı. Akşam başka sabah başka. Cumhurun ittifakı ile Türkiye\'de yeni bir dönem başlayacak. Bu ittifakı, 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de inşallah taşıyoruz. Gerekli hukuki düzenleme yapıldı. Sadece yönetim sistemini değiştirmekle kalmadık aynı zamanda Türk siyasetinde farklı isimler altında örgütlenen partilerin ülkenin ve milletin geleceği için güç birliği yapabilmelerinin hukuki alt yapısını da kurmuş olduk\" ifadelerini kullandı.

\"MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ\'NİN KURULMASINA KARAR VERDİK\"

Erdoğan, \"Rahmetli Özal\'ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi\'nin kurulmasına karar verdik. Mevcut üniversitenin (adını anmak istemiyorum) oradaki öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak. Yaklaşık 30 bin civarında öğrencisi olacak. Mekan, yer her şey hazır hemen adımı atacağız\" dedi.

\"CHP\'NİN GİDECEĞİ YER OLSA OLSA KANDİL OLUR. BAŞKA BİR YER OLMAZ\"

Erdoğan, \"Anamuhalefet partisine hakim olan zihniyet, bunun en çarpıcı örneğidir. Muhalif olmakla yeminli muarız olmayı birbirine karıştıran bu partinin devletimizle, milletimizle olan bağı gün geçtikçe zayıflamaktadır. Anamuhalefet partisi, anahıyanet partisi oldu diyoruz. Terörist sevicilikten başka bir vasfı olmayan bir partiye gösterilen hayranlıkla CHP\'nin gideceği yer olsa olsa Kandil olur. Başka bir yer olmaz. Gerçi yakında biz o Kandil\'i de teröristlerin başına yıkacağız. İnşallah adım adım oraya da yaklaşıyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"CHP\'NİN BAŞINDAKİ BU ZAT, \'PARKAYI VE POSTALI ÖĞRENCİLİĞİMDEN BERİ GİYİYORUM\' DEMİŞTİ\"

Erdoğan, \"CHP\'nin başındaki zat Afrin operasyonuna karşı çıkmıştı. \'Sakın Afrin şehir merkezine girmeyin\' çağrısı yapmıştı. Sanatçılarımız, sporcularımızla askerlerimize destek için Hatay\'daki sınır karakoluna gittiğimizde bu zat herkese hakaretler yağdırdı. Sonra kalktı kendisi de Hatay\'a gitti. Bizim ziyaretimiz sırasında giydiğimiz kamuflaja da hayran kaldı herhalde. Onun için laf attı. Kendisine postal ve parka gönderme teklifinde bulunmuştum, CHP\'nin başındaki bu zat, \'parkayı ve postalı öğrenciliğimden beri giyiyorum\' demişti. 40 yılda bir doğru söz söyledi. Siz teröristlerin giydiği postalı ve parkayı giyersiniz aramızdaki fark bu\" diye konuştu.

\"CHP\'NİN BÖYLESİNE MARJİNALİZE EDİLMESİNE YÜREĞİMİZ EL VERMİYOR\"

Erdoğan, \"Türkiye\'nin ana muhalefet partisi unvanı taşıyan CHP\'nin böylesine marjinalize edilmesine yüreğimiz el vermiyor. Çünkü bizim demokrasi anlayışımıza göre muhalefetin en az iktidar kadar güçlü olması gerekiyor. Eğer ana muhalefet iddiasında bulunuyorsanız en az yüzde 50\'liye talip olmalısınız\" dedi.

\"2019\'DAN SONRA AK PARTİ YİNE GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE MECLİS\'TE VE CUMHURBAŞKANLIĞINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEK\"

Erdoğan, \"2019\'dan sonra AK Parti yine güçlü bir şekilde Meclis\'te ve cumhurbaşkanlığında yer almayı sürdürecek ama CHP\'nin akıbetini kestiremiyoruz. Milletimiz hakemdir en doğru karar vericidir\" dedi.

\"SURİYE\'YE YAPILAN OPERASYON, 3. DÜNYA SAVAŞI SENARYOLARININ GÜNCELLENMESİNE YOL AÇTI\"

Erdoğan, \"Geçtiğimiz hafta Amerika, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye\'ye yapılan operasyon, bölgemizdeki krizin nasıl tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıdığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bir anda 3. dünya savaşı senaryolarının güncellenmesine yol açan bu gelişme Türkiye\'nin Suriye politikasının doğruluğunu ifade etmiştir. Suriye topraklarından ülkemize yönelen tehditler sebebiyle Türkiye olarak bu meselede asla geride duramayız, pasif kalamayız\" diye konuştu.

\"4 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİLDİR\"

Erdoğan, \"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile güvenli hale getirdiğimiz 4 bin kilometrekarelik alan önemli ama yeterli değildir. Buralara yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz dönüp yerleşti. Afrin daha fazla olacak. Şu anda ön hazırlıklarını yapıyoruz ondan sonra adımlarımızı atacağız. Henüz geride evlerine kavuşmayı bekleyen 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale getirmeliyiz. Karşımızda kimin olduğuna değil ihtiyacımızın ne olduğuna bakacağız. Rejimin Doğu Guta\'daki saldırılarıyla kimyasal silah saldırıları göstermiştir ki kırmızı Suriye\'de çizgiler yoktur konjonktürel çıkarlar vardır. Bizim hassasiyetimiz ise hayatidir\" diye konuştu.

\"60 BİNE YAKIN PYD/YPG\'Lİ TERÖRİSTİ BÖLGEYE GETİRME GAYRETİNDELER. NE GETİRİRSENİZ GETİRİN\"

Erdoğan, \"Suriye sahasında faaliyet göstermeye en çok hakkı olan ülke Türkiye\'dir. On binlerce kilometre öteden buraya gelmenin ne anlamı var? 60 bine yakın PYD/YPG\'li teröristi bölgeye getirme gayretindeler. Ne getirirseniz getirin. Buranın güvenliği sağlamakla kararlı bir Türkiye Cumhuriyeti var. Öbür tarafta da ÖSO var. Suriye konusunda Türkiye kimsenin mutlak yanında ya da karşısında değildir. Nerede ne zaman kiminle hareket etmemiz gerekiyorsa ediyoruz\" diye konuştu.

\"BİRİ ÇIKMIŞ \'TÜRKİYE İLE RUSYA\'NIN ARASINI AÇTIK\' DİYOR\"

Erdoğan, \"Biri çıkmış \'Türkiye ile Rusya\'nın arasını açtık\' diyor. Dış politikamızın esası dostlarımızın sayısını çoğaltmak düşmanlarımızı azaltmaktır. Suriye\'de olup bitenler dostlarımızın samimiyetini düşmanlarımızın da gücünü gösteriyor. İki konuda da yeteri kadar fikir sahibi olduk. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başarabildiğimizden beri kimseye ihtiyacımız olmadığını da gördük\" ifadelerini kullandı.

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Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA)