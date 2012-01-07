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Politika

Erdoğan, Eric Cantor ile görüştü İSTANBUL (A.A)

07 Ocak 2012 21:01

-Erdoğan, Eric Cantor ile görüştü İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Eric Cantor ve beraberindeki heyetle görüşmesi sona erdi. Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği Eric Cantor ve beraberindeki heyetle yaklaşık 1,5 saat görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ve Başbakanlık Başdanışmanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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