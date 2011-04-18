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Politika

ERDOĞAN: ERGENEKON OFİSİ AÇACAKLAR ANKARA (A.A)

18 Nisan 2011 15:16

-ERDOĞAN: ERGENEKON OFİSİ AÇACAKLAR ANKARA (A.A) - 18.04.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ergenekon'un üye kayıt ofisini bulamayanlar, şimdi kendi parti çatıları altında, Ergenekon'un irtibat ofisini açmaya karar verdiler. Dışardan aday bulamadılar, içerden, Silivri'den aday transfer ettiler. Buradan, MHP'ye, CHP'ye soruyorum; siz, milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, Silivri'nin iradesini mi? Siz milletin iradesini mi temsil ediyorsunuz, yoksa çetelerin, mafyanın, cuntanın iradesini mi? Siz gücünüzü milletten mi alıyorsunuz, yoksa çetelerden, mafyadan, karanlık örgütlerden mi?'' dedi.

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