Erdoğan, Erdoğan'ı savundu

Yılmaz Erdoğan, son dönemde Okan Bayülgen’in başlattığı “Neden siyasilerin taklidi yapılmıyor?” tartışmasına katılan isimlerden biri oldu. Milliyet'in haberine göre; önceki akşam Saba Tümer’in sunduğu “Bu Gece Bayram Özel” programına konuk olan Erdoğan, “Sayın başkanımızın birkaç karikatüriste kızıp dava açması beraberinde mizaha karşı bir baskı olduğunu yorumlarına neden oldu ama böyle bir baskı olduğunu düşünmüyorum” dedi.1980’li yıllarda mizahın ana malzemesinin siyaset olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: “3 - 4 devlet adamının taklidi yapılıyordu ve bu devlet adamları yüzünden ülkenin bu halde olduğunun altı çiziliyordu. 1990’lı yıllara geldiğimizde ben, Cem Yılmaz ve diğer komedyen arkadaşlar siyasi hiciv yapmamaya başladık. Bu da bir baskıdan dolayı değil, canımız istemediği için öyle oldu. Ben şu anda siyasi hiciv yapsam kim beni durdurabilir? James Steward gibi mizah yapılsa elbette çok gürültü koparır.”Yılmaz Erdoğan, “Başbakanın taklidini çok iyi yapan daha görmedim. Sayın Başbakan taklidini çok iyi yapsam, sanmıyorum ki kızsın. Üstelik daha önce karşı karşıya geldik, ben onun karşısında şaka yaptım, o da bana yaptı” diye konuştu.Futbol oynarken bacağı kırıldığı için 6 aydır sahalardan uzak olduğunu hatırlatan Erdoğan, Rıdvan Dilmen’le artık her çarşamba maç yapacaklarını söyledi. Dilmen’le sohbet etmeyi de çok sevdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: “Rıdvan Dilmen, harika bir adam... Hâlâ ona bir takım elbise borcum var. ‘Vizontele’ filmim vizyona girdiğinde gişesini tahmin eden tek kişi oldu. Bana ‘Bu film 3 milyonu geçer’ dedi. Ben de ‘bu film 3 milyonu geçsin, sana bir takım elbise alacağım’dedim. Film dediği gibi 3 milyonun üstünde seyirci topladı, gişeyi bildi. Takım elbiseyi almadım, ama alacağım.”2009 yılında kendi senaryosunu yazdığı bir sinema filmi çekeceğini belirten Erdoğan, Kanal D’de ekrana gelen “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın da film olacağını açıkladı. Erdoğan, gösteriye imza atan BKM Mutfak ekibinin de haziran ayında kendi senaryosunu yazdığı filme imza atacağını ifade etti.Yılmaz Erdoğan, yeni çekeceği sinema filminde eşi Belçim Erdoğan’ı da oynatacağı yönündeki haberler hatırlatıldığında “Belçim bizim BKM Mutfak grubunun çırağı... Oyunculuğunu da çok beğeniyorum ama yeni filmimizde ona uygun rol yok. Belçim’in karım olması ne avantaj, ne de dezavantaj... Eşim olduğu için bu durumun dezavantajını da yaşayabilir ama öyle değil. Uygun rol olduktan sonra neden karımı oynatmayayım ki?” dedi.