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Erdoğan: İsrail’in zihniyetinin Hitler’in zihniyetinden ne farkı var?

Başbakan Erdoğan, İsrail'li kadın vekilin 'Filistinliler ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler' sözlerine Hitler göndermesi yaptı

15 Temmuz 2014 15:29

Başbakan Tayyip Erdoğan, İsail'in Gazze'yi bombalamasına ilişkin, "Filistinlilerin kanı elimizde olmalıdır" diyen İsrailli aşırı sağ kadın milletvekili Ayelet Shaked'in sözlerini ağır bir dille eleştirerek, "Bu zihniyetinin Hitler’in zihniyetinden ne farkı var" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: 

"Geçen gün İsrailli bir kadın milletvekili çıkıyor, 'Filistinlilerin hepsi bizim düşmanımızdır. Filistinlilerin kanı elimizde olmalıdır. Bu öldürülen teröristlerin anneleri için de geçerli. Annelerin oğullarının peşinden gitmeleri adil olur. Ölmeliler ve evleri yıkılmalı ki bir daha terörist yetiştiremesinler' diyor.

 

'Hitler’in zihniyetinden ne farkı var'

 

Bunu  söyleyen bir kadın milletvekili. Bu zihniyetinin Hitler’in zihniyetinden ne farkı var? 

Irkçılık, faşizm Filistinli annelere yönelikse dünya bunu umursamıyor. Batıya soruyorum, bu zulme daha ne kadar izin vereceksiniz?

İslam dünyasına sesleniyorum, kardeşleriniz alçakça öldürülürken birkaç ülke dışında ne kadar sessiz kalacaksınız?"

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