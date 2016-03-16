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Erdoğan: ‘Erdoğan gitsin’ demek, ‘devletimizin tek olması anlayışı yıkılsın’ demektir

"Öz yönetimmiş yok şuymuş yok buymuş böyle bir şey yok"

16 Mart 2016 18:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisi ile ilgili eleştirilere cevap verirken “Tayyip Erdoğan gitsin demek, 'Bizim tüm siyasetimizi, tüm çalışmalarımızı, üzerine bina ettiğimiz milletimizin, bayrağımızın, vatanımızın, devletimizin tek olması anlayışı yıkılsın' demektir” dedi. 

Erdoğan, “Öyle paralel devlet, yok bilmem şu devlet bu devlet, yok hepsi. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devletinden başka bir devlet asla yoktur ve olamaz. Onun için de yok öz yönetimmiş yok şuymuş yok buymuş böyle bir şey yok. Tek devlet" diye konuştu.

 

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