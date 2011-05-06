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Politika

ERDOĞAN: ''ENGELLER ŞEVKİMİZİ KIRIYOR'' ANKARA (A.A)

06 Mayıs 2011 15:18

-ERDOĞAN: ''ENGELLER ŞEVKİMİZİ KIRIYOR'' ANKARA (A.A) - 06.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Türkiye olarak şu anda AB'ne üyelik kararlılığımızı ilk günkü gibi muhafaza ediyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyor, müktesebata uyum noktasında vazifemizi yapıyoruz. Ancak AB içinde kimi ülkelerin tamamen iç siyasi saiklerle önümüze çıkardığı engeller, açıkçası bu noktada bizim de milletimizin de şevkini heyecanını hedef alıyor'' dedi. Başbakan Erdoğan, Sheraton Otel'de düzenlenen Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği 2011 Yılı Genel Kurulu ve Gençlik Komitesi Toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Genel Kurulu ve Gençlik Komitesi Toplantısına başarılar diledi. ''Biz, 3 Ekim 2005'te AB ile katılım müzakarelerine, Kopenag kriterlerini karşılamış bir ülke olarak başladık'' diyen Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''2005 yılı sonundan itibaren bir yandan müzakereleri yürüttük, bir yandan da reformlarımızı kararlılıkla gerçekleştirdik. Türkiye olarak şu anda AB'ne üyelik kararlılığımızı ilk günkü gibi muhafaza ediyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getiriyor, müktesebata uyum noktasında vazifemizi yapıyoruz. Ancak AB içinde, kimi ülkelerin tamamen iç siyasi saiklerle önümüze çıkardığı engeller, açıkçası bu noktada bizimde milletimizin de şevkini heyecanını hedef alıyor. Her zaman ifade ettiğim bir husus var. Türkiye'nin, AB üyeliğinden kazançlı çıkacak olan sadece Türkiye değildir. AB'de en az Türkiye kadar bundan kazançlı çıkacaktır. İleri görüşlülükten, vizyondan uzak kimi politikacıların Türkiye önüne koydukları engeller, esasen Türkiye'ye değil, bizzat Avrupa ruhuna zarar veriyor.'' 

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