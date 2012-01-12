-Erdoğan endişesini iletti ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Irakiye Lideri Iyad Allavi arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, görüşmede Irak'da bir süre devam siyasi gerginlik ele alındı. Başbakan Erdoğan görüşmede, Irak'ta demokrasi karşıtı ve mezhepçi yaklaşımların ülkeyi kaos sürüklemesinden endişe duyduğunu belirtti. Irak'daki gerilimin daha da tırmanması halinde ülkenin bir iç savaşa sürüklenebileceğine bunun bölgesel yansımalarının da olabileceğine dikkati çeken Erdoğan, Irak'ta taraflar arasında diyalog ve güvenin yeniden tesisinin önemini hatırlattı. Başbakan Erdoğan, bu zorlu dönemde Irakiye'ye de büyük sorumluluk düştüğüne değindi. Görüşmede, Irak halkının barış, demokrasi, istikrar ve refah içinde yaşamasını arzulayan Türkiye'nin bu amaca hizmet eden tüm Iraklı siyasetçilere destek vereceği vurgulandı. Allavi de Türkiye tarafından Irak'ta barış, demokrasi, istikrar ve refaha önem verilmesinin kendileri tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.