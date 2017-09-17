"Erdoğan endişeli; 15 Temmuz 2018'de seçim yapılabilir"

Sözcü yazarı Can Ataklı, Ankaralı kaynağının 2019'da yapılacak 'cumhurbaşkanlığı' ve 'yerel' seçimlere ilişkin olarak "15 Temmuz 2018 tarihi çok önemli. Eğer son anda bir karar değiştirmez ya da tuhaf bir olay başımıza gelmezse seçim olabilir” dediğini aktardı.

Ataklı, "15 Temmuz 2018'de sandık başı" başlığıyla yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:

Ben de “15 Temmuz tarihi tabii önemli, dinci darbe kalkışmasının yıldönümü, iyi de seçimler pazar günü yapılır, 15 Temmuz pazara mı geliyor” dedim.

Ankaralı kaynağım gevrek bir kahkaha attı; “Bazen Allah'ın lütfu olur, aç bak bakalım 2018 takvimine 15 Temmuz hangi güne geliyor?” Hemen cep telefonumdan takvime girdim, 2018 temmuza geldim, işe bakın 15 temmuz pazara geliyor.

“Peki, hangi seçim?” diye sordum. “İşte orası biraz karışık. Muhtemelen yerel seçimleri yapacak. Oradan çıkacak sonuca göre de kasımda diğer seçimi yapacak. Yanındaki danışmanlarının kafası net değil bu konuda. Bazıları hepsini aynı anda yapmak istiyor. Bazıları önce yerel sonuçlarını görmekten yana” cevabını verdi.

Ankaralı kaynağım “Burada önemli olan şu” dedikten sonra anlattı; “Erdoğan 2019'a kadar yönetimi taşıyamayacağını düşünüyor. Yerel seçimleri ön test olarak görüyor. Muhtemelen Ankara, İstanbul başkanlarını değiştirecek, referandumda bu illerdeki yenilgisini bu yolla aşmayı planlıyor. Eğer beklediği başarı olursa başkanlık seçimini de kazanacağını umuyor.”

Sohbetimizin sonuna doğru “Baştan beri soracağım ama şimdi sıra geldi” dedikten sonra “Başımıza tuhaf bir şey gelmezse dediniz, bu ne anlama geliyor” diye sordum.

Kaynağım güldü “İyi dikkatini çekmiş” dedikten sonra şunu söyledi; “Erdoğan ciddi endişeli. Kamuoyu önünde Amerika'ya ve Avrupa'ya karşı kafa tutuyor gibi görünüyor ama, başına çok iş açılabileceğinin de farkında. Amerika gezisi çok önemli. Trump'la görüşecek olması iyi mi kötü mü bir şey diyemiyorum. Ancak sonuçlarını tahmin etmek çok güç. Amerika'da bazı güçler Erdoğan'la yürümek istemiyorlar artık. Beyaz Saray şu anda Erdoğan'dan yana. Buna karşı Beyaz Saray'ın durumu bile sallantıda. Bu koşullarda Erdoğan'ın arkasında ne kadar durabilir, bunun için ne tavizler ister ben bilemem.”

Kaynağım “Yani” dedi “Her an her şey olabilir, bundan sonra hiçbir şey benim için sürpriz değil” diyerek vedalaştı ve Ankara uçağına binmek üzere alana doğru yola çıktı.