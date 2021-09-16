Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Ekonomideki son gelişmeleri görüyorsunuz; aldığımız tedbirler ve uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık" ifadesini kullandı.

Erdoğan "İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz, istihdam salgın öncesinin dahi üstüne çıktı. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız ya da zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da biliyoruz. Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle, en kısa sürede enflasyonu da kontrol atlına alarak, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Bu yılki şeker pancarı fiyatlarını duyuran Erdoğan, ton başına 420 lira olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı – Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda açıklama yapıtı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

2 yıldır dünyayı sarsan, her ülkeye ağır darbeler vuran bir salgınla mücadele veriyoruz. Bu salgın bizi de etkiledi. Kaybettiğimiz her vatandaşımızla birlikte yüreğimize ateş düşüyor, canımız yanıyor. Ülkemizde vakaların görülmeye başladığı günlerden itibaren salgının esnafımız üstündeki yükünü azaltmak için tedbirler aldık. Halkbank vasıtasıyla işletme kredisi ve ticari kredi kartı desteklerini hayata geçirdik. 760 bin esnafımız yaklaşık 19 milyar TL faiz indirimi kredisi kullandı. 2020 yılı içinde toplam kullanılan kredi miktarı 43 milyar TL'ye ulaştı. Ağustos sonu itibariyle 2021 yılında ise 140 bin esnaf ve sanatkara 17 milyar TL kredi temin ettik. Salgın nedeniyle iş yapamayan esnafımızın kredi sicillerine mücbir sebep kaydı düşülmesine imkan sağladık. Kredilerden yararlanma şartlarını kolaylaştırdık. Gelir kaybı desteği başlığı altında 5 milyar TL'nin üstünde hibe desteği verdik. Toplamda 4.3 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptık. İcra ve haciz takip işlemlerini durdurduk.

Yıllık gelir vergisi, beyanname verilme ve ödeme süresini uzatıp SGK prim ödemelerini erteledik. KDV oranlarını asgari düzeye indirdik. Tezgahını açık tutmanızı sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Ülkemizde kökünü bir türlü kurutamadığımız endişe havasını yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi adımlarımızı biliyorsunuz. Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadığı dönemde biz kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var ama hiçbiri üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir. Ekonomideki son gelişmeleri sizler de görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam salgın dönemi öncesinin dahi üstüne çıktı.

Bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum. Hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da biliyoruz. Fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle enflasyonu kontrol altına alarak fahiş fiyat artışlarını önüne geçeceğiz. Her sorunumuz kendiliğinden çözüm yoluna girecektir. 2021 alım fiyatlarını da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl 23 milyon tonla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Bu yıl da bereketli bir yıl geçireceğimize inanıyorum. Bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Artık milletimizi tarihi ile ve medeniyeti ile en güçlü şekilde tekrar buluşturmak için imkanları seferber ettiğimiz bir dönemdeyiz. Eğitimden mimariye kadar her alanda bu anlayışın tezahürlerini görmek mümkündür. UNESCO takvimlerine dahil edilmesini sağladığımız yıl dönümleri bile bu yaklaşımın derinleştiğini anlatmaya yeterdir."