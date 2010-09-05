-ERDOĞAN: EN GÜZEL CEVABI SANDIKLARDA VERECEĞİZ İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sen kalkacaksın bu ülkede benim başörtülü bacıma rahibe benzetmesi yapacaksın. İşte onun için buradan çıkınca kapı kapı dolaşacağız. 12 Eylülde sandıklarda bunlara en güzel cevabı vereceğiz'' dedi. Erdoğan, partisinin Kazlıçeşme Meydanı'nda düzenlediği mitingde, insanların önlerinde 2 seçenek olduğunu, bunlardan birinin darbe anayasası, diğerinin milletin anayasası olduğunu ifade ederek, darbe anayasasını sandığa gömeceklerini kaydetti. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu ve bunun tartışılamayacağını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi: ''Ama bunun tartışılmasını isteyenler var. İşte 12 Eylülde onlar cevaplarını sandıkta alacaklar. Çünkü son gece kaset oyunlarıyla bize fatura kesmek istediler. Aday değilim dediler. Genel Başkanıyla kol kola evinde fotoğraf çektirdiler. Ama aradan 24 saat geçti. Birde baktık ki adayım dediler. Bu nasıl dürüstlük. Söz ağızdan bir kere çıkar. Siyasetçinin ağzından söz çıktıktan sonra onu bağlar. Sayın Kılıçdaroğlu bize dürüstlük dersi verme. Bu ülkede başörtülü bacılarımı tuttun rahibelere benzettin. 24 saat önce farklı, 24 saat sonra farklı biz alıştık. Sizin zaten tavrınız hep bu. Utanmadan sıkılmadan 'hükümet görevini yapsın' dedi. Hükümet onun talimatıyla değil ama eşeği sağlam kazığa bağlamak için, güvenlik güçleri görevini yaptı. Bunun Avcılar Belediyesi tarafından yapıldığı meydana çıktı. Dürüst ol, dürüst ol. Bu sizin ilk yanlışınız, ilk yalanınız değil. Daha çok yaptınız bunu.'' -''DÜRÜST OL''- Erdoğan, İçişleri Bakanının açıklama yaptığını, CHP'nin milletten ve hükümetten özür dilemesi gerektiğini söylediğini belirtti. Bunun bir cibilliyet (yaratılış) meselesi olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti: ''Sen kalkacaksın bu ülkede benim başörtülü bacıma rahibe benzetmesi yapacaksın. İşte onun için buradan çıkınca kapı kapı dolaşacağız. 12 Eylülde sandıklarda bunlara en güzel cevabı vereceğiz. Aynı şeyi 411 olayında yaşamadık mı? Orada da yaşadık. Anayasa değişikliğine karar verdik, eğitim özgürlüğü ellerinden alınan, inanç özgürlüğünün gereğini yerine getiremeyen kızlarımız için bu Anayasa değişikliğini yaptık. Şimdi ana muhalefetin lideri çıkmış 'başörtü meselesini ben hallederim' diyor. Kimse inanmıyor. Kimsenin inanmadığını anlayınca, televizyonlarda şunu demeye başladı 'olur da bir gün başını örter bir gün açar' Bu milleti elinde keklik, elinde oyuncak mı zannediyorsun? O senin karakterin. Ama benim milletimin karakteri bu değil. İnancının gereğini yapıyor. Bunlar Anayasa Mahkemesine götürdü. Bunların istediği istikamette karar çıktı. Peki Anayasa Mahkemesine gitmesinde, ey Kılıçdaroğlu senin imzan yok muydu? Kimi aldatıyorsun. Dürüst ol dürüst ol.''