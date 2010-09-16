'Erdoğan en güçlü Cumhurbaşkanı adayı'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin "5 mi, 7 yıl mı" olacağı tartışmaları sürerken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü Cumhurbaşkanı adayı ve rakipsiz olduğunu belirterek, "Aday olursa ilk turda yüzde 50’den fazla oy alarak seçilir" iddiasında bulundu.





Gazeteci Ömer Şahin’in KanalA’daki "Görüş Farkı" programına katılan Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığını ilk telaffuz eden isim oldu. Başbakan Erdoğan’ın en güçlü Cumhurbaşkanı adayı ve rakipsiz olduğunu söyleyen Ergün, "Aday olursa ilk turda yüzde 50’den fazla oy alarak seçilir" dedi.





Başbakan Erdoğan’ı en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan eden Bakan Ergün şöyle dedi:



"Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir doğal lider olarak ve toplumun derinliklerine nüfuz etme kabiliyeti olan ve toplumun derinliklerinde de bu hissiyata karşılık bulan bir lider olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en şanslı aday Recep Tayyip Erdoğan olur, aday olursa eğer. Birinci turda da %50’den fazla oy alarak seçilir, halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı olarak. Yoksa ikinci turda zaten seçilir. Bugün itibarıyla daha halka benzeyen, halka yakın, onun derinliklerine nüfuz eden, oradan çok ciddi geri dönüşümler alan, halkın (hah, bu bize benziyor, bizden birisi)dediği bu kadar yakın bir lider profili yok. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunda en şanslı aday o olur."



