Erdoğan en çok hangi illerdeki oy kaybına tepki gösterdi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’da partisinin oy kaybettiği iller değerlendirilirken en çok Ankara ile Yozgat’a üzüldüğü kaydedildi. Erdoğan’ın İç Anadolu Bölgesi’ndeki oy kaybının iyi bir şekilde analiz edilmesini istediği, diğer iller için de ayrı ayrı analiz yapılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, Ankara’da bürokraside görev alan birçok kişi yeni görevlendirmelerinin heyecanında. Başbakanlık gibi kapatılacak kurumlarda çalışanların büyük bölümü Cumhurbaşkanlığı’na geçmek için uğraşıyor. Bu kurumda çalışanların bir bölümü bazı bakanlıklara ve başkanlıklara kaydırılacak.

AKP yönetimi ise seçimlerde yaşanan oy kaybının nedenlerini analiz etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu çalışmaları ekibiyle yürütürken, son MYK toplantısında, seçim sonuçlarını değerlendirirken, özellikle Ankara ve Yozgat sonuçlarına çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

Erdoğan, İç Anadolu’daki oy kaybının iyi analiz edilmesini istedi. Diğer bölgelerde oy kaybı yaşanan illerin listesini inceleyen Erdoğan’ın her il için ayrı analiz yaptırdığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçim sonuçlarına ilişkin ilk tepkisini 24 Haziran gecesi AKP Genel Merkezi’ne gelen parti yöneticisi ve bakanlara direkt söylediği de ifade edildi.