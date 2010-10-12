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Politika

ERDOĞAN EMEKLİLERE ZAMMMI AÇIKLADI ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 15:45

-ERDOĞAN EMEKLİLERE ZAMMMI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılındaki emekli maaşları konusunda, ''Ocak ayında en düşük aylıklara en az 60 lira olmak üzere artı yüzde 4 oranında artış yapıyoruz. İlk altı aydaki enflasyona bakılmadan, enflasyon daha düşük oranda çıksa dahi yüzde 4 oranında artış aynen geçerli. Bir başka ifadeyle 2011 yılının tamamında emekli aylıklarını yüzde 21.7 ile yüzde 4 oranında artırıyoruz'' dedi.  Erdoğan, rakamsal olarak, en düşük emekli aylıklarına yıllık 80-91 lira arasında artış sağlanacağını söyledi. 

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