-ERDOĞAN EMEKLİLERE ZAMMMI AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2011 yılındaki emekli maaşları konusunda, ''Ocak ayında en düşük aylıklara en az 60 lira olmak üzere artı yüzde 4 oranında artış yapıyoruz. İlk altı aydaki enflasyona bakılmadan, enflasyon daha düşük oranda çıksa dahi yüzde 4 oranında artış aynen geçerli. Bir başka ifadeyle 2011 yılının tamamında emekli aylıklarını yüzde 21.7 ile yüzde 4 oranında artırıyoruz'' dedi. Erdoğan, rakamsal olarak, en düşük emekli aylıklarına yıllık 80-91 lira arasında artış sağlanacağını söyledi.