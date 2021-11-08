Elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgazla fiyatlarına ilişkin "Her vatandaşımıza yıllık 1500 liranın üzerinde bir enerji desteği vermiş olduk" derken, elektrik faturalarında da TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, enerji piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Avrupa'da doğalgaz fiyatları 2020 yılı başındaki 115 dolar seviyesinden 1100 dolar, hatta günlük piyasada 1500 dolar seviyesine kadar çıktı. Buna karşılık biz ülkemizdeki vatandaşlarımızın konutlarda tükettiği doğalgazı halen yaklaşık 150 dolardan veriyoruz. Rakamlar çok açık net ortada. Alış fiyatımıza göre baktığımızdaysa doğalgazı hanehalkına yüzde 70 indirimle vererek 50 milyar liralık sübvansiyon yaptığımızı söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık"

"Ülkemizin bu yıl yüzde 8 artış gösteren elektrik talebini herhangi bir sıkıntıya meydan vermeden karşıladık" diyen Erdoğan, elektrik faturalarında da düzenlemeye gittiklerini vurguladı.

Erdoğan, "TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık. Finans tarafındaki dalgalanmaların üretim ve ihracatı artırarak cari açığı düşürdükçe durulacağına inanıyoruz" dedi.

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