Erdoğan Elazığ'a gitti, kamyon ve TIR'lar yolda bekletildi iddiası; "Ben burada aç susuz beklemek zorunda mıyım?"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Elazığ depreminde yaşamını yitirenler için düzenlenen anma programına gelişi sırasında yolun 3 saat boyunca kamyon ve TIR’lara kapatıldığı öne sürüldü. Konuya ilişkin bir kamyon şoförü, “Yaklaşık 3 saattir, 15 kilometreyi geçkin bir konvoydayız. Ben burada aç susuz beklemek zorunda mıyım?” diye tepki gösterdi.

Elazığ’da geçtiğimiz yıl yaşanan deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, anma programına katılmak için kente geldi. Erdoğan’ın Elazığ’a gelişi nedeniyle karayolu üzerindeki tüm kamyon ve TIR’ların kente girişinin önlendiği iddia edildi.

Uzun kamyon ve TIR kuyruğu oluşurken bir kamyon şoförü o anları kaydetti. Saatler boyunca Elazığ'a giriş ve çıkışların kamyonlara kapatıldığını belirten şoför, "Saatlerdir Elâzığ giriş ve çıkış kamyonlara kapatıldı. Tek gerekçesi tek sebebi, AKP’nin Genel Başkanı'nın Elazığ’a gelmesi. Yaklaşık 3 saattir, 15 kilometreyi geçkin bir konvoydayız" dedi.

Malatya'ya evine gitmek istediğini söyleyen şoför, "Dağ başında aç susuzuz. İnsanlara bu kadar eziyet, zulüm, çile edilir mi? Ben burada aç susuz beklemek zorunda mıyım? Yeter artık bu insanların yakasından düşün. Ülkenin geldiği hale bakın. Bu ülkenin en büyük yükünü kamyoncu ve TIR’cı taşıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'li Yalım: Erdoğan, kendi vatandaşından bile korkuyor

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da kamyon ve TIR şoförlerinin şehrin giriş ve çıkışlarında bekletilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı'nın kendi vatandaşlarından uzaklaştığını ifade eden Yalım, "Cumhurbaşkanı ve onun yönetim kadrosu yurttaşla bağını tamamen kopardı. Gittiği her yere yanında bir ordu götüren Cumhurbaşkanı, kendi vatandaşının elini sıkamaz, yüzüne bakamaz hale geldi. Kendi vatandaşından bile korkuyor. Elazığ’daki görüntüler içler acısı. Suçu günahı olmayan, bir an önce ailesine kavuşmak isteyen insanları bu şekilde bekletmenin, eziyetten farkı ne?" dedi. (ANKA)

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