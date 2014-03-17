Erdoğan: El Kadı için El Kaide destekçisi diye manşet attılar, Allah cezalarını versin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Yasin El Kadı için El Kaide'ye destek veren diye manşet atıyorlar Allah cezanızı versin. Bu adamı tanımasam inanacaktım, bu adam Türkiye'ye yatırımlar yapacaktı. El- Kaide Türkiye'ye yerleşmeye çalıştı biz müsade etmedik, biliyorsunuz açıklamaları var benimle ilgili" dedi.

Başbakan Erdoğan İstanbul'a 3. havalimanı inaşsı hakkında "Biz 3. havalimanını kimin istemediğini biliyoruz, bunu açıklamıyoruz çünkü ülke olarak stratejik işbirliğimiz var ve sorun yaşansın istemiyoruz. 3. boğaz köprüsününde önüne geçmek istiyorlar, bakın Marmaray'ı durduramadılar niye çünkü denizin altından geçiyor görememişler" dedi.

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye dönmesi için yaptığı çağrılara değinen Erdoğan, "Bu adamların ne olduğunu bilmiyorduk biz bu adamlara refere olduk bunların olimpiyatlarına katıldık, sürekli Türkiye'ye gelmek istiyor ama gelemiyormuş gibi bir durum varmış diye duydum çıktım çağrı yaptım ülkene dön dedim. ama ne bilelim böyle olduğunu" dedi.

"Buna cemaat felan denmez, tertemiz cemaatlar var, bu ne imamı böyle imam mı olur?" diyen Erdoğan telefon dinlemelerini "Benim uluslararası görüşmelerimi dinleyeceksin böyle bir şey olabilir mi? Burda devlet sırrı var. bu adamlar güvenli (kriptolu) denen telefonları dinledi. Ben soruyorum bunun İslamiyette yeri var mı" sözleri ile yorumladı.

Başbakan Erdoğan Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu “İskele Sancak Özel” programında gündemi değerlendirdi. Erdoğan Ülke TV-Kanal 7 ortak yayınındaki açıklamalarından satır başları şöyle:

Öncelikle İzmir özellikle Ak Parti açısından anlamlı ve farklı illerimizden biri. Manisa'da büyük bir coşku vardı yaklaşık 80 bin kişi vardı ve o coşkudan İzmir'e geldim.

İzmir'de de de büyük bir rakam vardı emniyet rakamlarına göre 180 bin kişi vardı. Tabi bu rakamlar bizlere önemli bir şeyi anlatıyor. İzmir'e yerel yönetim anlamında büyük bir haksızlık var bu haksızlığın başında da beceriksiz bir CHP var.

Biliyorsunuz İzmirde büyük bir su sorun vardı biz hemen el attık ve Göldes Barajı'nı inşaat ettik.

Bir diğer konu İzmir yeraltı problemi çöp problemi İzmir'in büyük sıkıntıları var. İzmir'de hala modern çöp depolama sistemi yok bu CHP'nin neresi modern?

CHP zihniyetinde yalan, takiye, fitne çok mevcut, İzmirlinin yaşam tarzına müdahale edilecek söylemi büyük bir iftiradır. Zaten anayasada insanlarımızın bu tarz hakları korunmaktadır.



'Devlet sırrı var'



Belediye başkanlığımdan bu yana baktığınızda, partimin kapatılması çok talihsiz olaydı. Fakat en son gelinen nokta bu yaşadıklarımda Paralel yapı tezgahı zirve yaptı. Tabi bu insanların içinde tanıdıklarımız var. Bu insanalara yaptığımız ikazın haddi hesabi yok, biz bazı şeylere tahammül ettik, onları uyardık, mesela dershane meselesi 1-2 yıllık bir mesele değil ta Hüseyin Bey'in bakan olduğu zamandan beri varolan bi konu, tabi ortada büyük bir rant var.

Bunların hepsini bi yere koyun bu adamlar Başbakan'ı dinliyor ve mahkeme kararı diyorlar bir Başbakan'ın dinlenmesi söz konusu olamaz.

Benim uluslararası görüşmelerimi dinleyeceksin böyle bir şey olabilir mi? Burda devlet sırrı var. bu adamlar güvenli (kriptolu) denen telefonları dinledi. Ben soruyorum bunun İslamiyette yeri var mı? Bunlar görüntülü kayıt bile yaptılar, sayın Baykal, Hamzaçebi bunlar hepsi çıktı ortaya.



'Başbakan'a bunun hesabını soracağız'



Bunlar bir kısım yargıyı ellerine almışlar daha önce lehime verilen kararlar Yargıtay tarafından onanıyordu bu süreçten sonra adam annemle ilgili çocuklarımla ilgili hakeretler savuruyor davaları üst mahkeme bozuyor. HSYK'daki adamlar yargı mensubu insanlar "Biz Başbakan'a bunun hesabını soracağız" diyorlar. Tabi bilmiyorlar Allah'ın hesabı var. Bak şimdi meydanlar dolup taşıyor. Ben ilk günden söyledim bu dava için vatanım için kefenimi giyip yola çıktım. Bak Latif Bey yıllardır onun yanında anlattıkları şoke ediyor adamı 15 yıl takip etmiş. Buna cemaat felan denmez, tertemiz cemaatlar var, bu ne imamı böyle imam mı olur?



'Allah cezanızı versin'



İstanbul Başsavcısının yaptığı açıklama manidardır. Adam daha birçok klasör gelecektir dedi. burası ilginç; bunlar kordine olmuş şekilde bunlar yukarıya üssüne haber vermeden istediklerini yapıyor. Yani bunlar valiye haber vermeyecek amirine haber vermeyecek istediğini yapacak ondan sonra haber verse izin verilmezdi diyeceksin. Bu kadar alçaklık bu kadar adilik olmaz. Yasin El Kadı için El Kaide'ye destek veren diye manşet atıyorlar Allah cezanızı versin. Bu adamı tanımasam inanacaktım, bu adam Türkiye'ye yatırımlar yapacaktı. El- Kaide Türkiye'ye yerleşmeye çalıştı biz müsade etmedik, biliyorsunuz açıklamaları var benimle ilgili.



''Türkiye'ye dön' çağrımın sebebi'



Bu proje yaklaşık 35 yıllık bir proje bu Pennysilvannia'daki zat aslında emekli olmuş değil. Bu zat ilkokul mezunu ve kendisine bi yeşil pasaport uydurulmuş ve ABD'ye gitmiş. Bu adamların ne olduğunu bilmiyorduk biz bu adamlara refere olduk bunların olimpiyatlarına katıldık, sürekli Türkiye'ye gelmek istiyor ama gelemiyormuş gibi bir durum varmış diye duydum çıktım çağrı yaptım ülkene dön dedim. ama ne bilelim böyle olduğunu.



'28 Şubat'ta da çark etti'



Düşünebiliyor musunuz bu Pelsinvanya'daki zatın 28 Şubat sürecinde başörtüsüyle ilgili verdiği fetvalar var. Nerden nereye. Bakın bu zat 5 ay önce bu beddualarla ilgi ne diyordu ama kayış atınca bakın nasıl beddua ediyor.

Bunların bizi seçim dışında bizi iktidardan alma planları vardı, bu haberleri aldım ama Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimsenin almaya gücü yetmez. Allah'a çok şükür girdiğim ameliyattan daha sağlıklı çıktım ve meydanlardayım.



'Fezlekeler Meclis'e geldi'



Arkadaşlarımız o tarihte Meclis'te bulunacaklar, fakat dikkat edilirse Muhalefet partisi soruşturmaya yönelik bir adım atmadı sadece toplantı yapılmasını istedi. Burda farklı bir amaç var "acaba 10 gün kala bir şey bulabilir miyiz" cabaları var. Tabi bunlar hukuktan da anlamıyor hukukçuları var ama görüyorsunuz Anayasa mahkemesine başvurmayı beceremiyorlar. Zaten bunların yeter sayısını toplayacağı konusuda muallakta. Bu dört arkadaşım gazete küpürleriyle yargılanamaz ortada bir suç varsa tabiki yargılanırlar ama ortada bir suç yok.



'Marmaray'ı durduramadılar çünkü denizin altından geçiyor görememişler'



Biz 3. havalimanını kimin istemediğini biliyoruz, bunu açıklamıyoruz çünkü ülke olarak stratejik işbirliğimiz var ve sorun yaşansın istemiyoruz. 3. boğaz köprüsününde önüne geçmek istiyorlar, bakın Marmaray'ı durduramadılar niye çünkü denizin altından geçiyor görememişler...