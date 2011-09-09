-Erdoğan, El Cezire'ye konuştu ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şu anda Türk askeri gemileri şüphesiz ki, birinci derecede kendi gemilerini korumakla mükelleftir. Birinci derecede adım bu. Ve bizim oraya yapacağımız insani yardımlar vardır. Ve bu insani yardımlarımız Mavi Marmara'da olduğu gibi artık herhangi bir saldırıya uğramayacaktır'' dedi. Başbakan Erdoğan, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye-İsrail ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'de seyrüsefer serbestisinin sağlanmasıyla ilgili soru üzerine, ''Şu anda Türk askeri gemileri şüphesiz ki, birinci derecede kendi gemilerini korumakla mükelleftir. Birinci derecede adım bu. Ve bizim oraya yapacağımız insani yardımlar vardır. Ve bu insani yardımlarımız Mavi Marmara'da olduğu gibi artık herhangi bir saldırıya uğramayacaktır'' diye konuştu.