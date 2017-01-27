Erdoğan: El Bab'da süratle işi bitirmek, daha derine gitmemek lazım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı hârekatı kapsamında devam eden El Bab operasyonuna ilişkin olarak "El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir" dedi. Geçen günlerde Astana'da sonlanan Suriye görüşmelerine de değinen Erdoğan, "Temennim odur ki Cenevre süreci, Rusya ve İran’la birlikte Astana’da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur" açıklamasında bulundu.

Erdoğan 27 Ekim'deki konuşmasında "El Bab'a yürüyoruz. Çünkü El Bab onların önemli bir merkezi. El Bab'ı da onlar terk edecekler, ondan sonra Münbiç'e, Rakka'ya yöneleceğiz" demişti.

Doğu Afrika ziyaretinden dönerken Erdoğan'ın gazetecilere yaptığı Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamaları şöyle:

"Yine koalisyon güçleri ki başını ABD çekiyor, Suriye’de de Libya’da da şu ana kadar bizim beklediğimiz atılımı ortaya koyabilmiş değil. Son Astana zirvesiyle bir süreç başladı, Cenevre’de de devam edecek. Görüşmeler nereye varır onu tabii şu anda bilemiyoruz. Bu olumlu adım, temennim odur ki kısa sürede meyvesini verir. Bu konuda Sayın Putin ile görüşme yapmayı düşünüyorum. Bu konuda, Trump ile de yüz yüze görüşmeden önce de belki bir telefon görüşmesi olabilir. El Bab’daki gelişmeler malum, Mümbiç ve Rakka olayı var. Bizim burada eli bağlı durmamız mümkün değil, atılacak adımları bir an önce atmamız gerekiyor.

"(El Bab’da rejimle karşı karşıya gelme ihtimali) Rejimle zaten karşı karşıyayız. Orada Cerablus’ta da biz karşı karşıya kaldık, El Rai’de de, Dabık’ta da kaldık. Görünen değildi, maşa kullandı. Mesela Afrin uzantısında PYD, YPG devredeydi. ABD’nin verdiği silahlar nereye gitti? PYD, YPG hatta DEAŞ’a gitti. Temennim odur ki Cenevre süreci, Rusya ve İran’la birlikte Astana’da başlatılan süreç, inşallah rejimi olumlu bir noktaya çeker ve El Bab hallolmuş olur. El Bab’da bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım. Yapılan çalışma bu istikamettedir.

Astana açıklaması

Gazetecilerin Astana’daki toplantıyla ilgili “PYD’nin ‘Biz davet edilmedik, bu mutabakatı tanımıyoruz’ dediği iddia ediliyor” sorusunu Erdoğan’ın isteği üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, “YPG’nin Astana’ya katılmasına biz izin vermedik. Dolayısıyla YPG’nin o tür bir açıklama yapması normaldir” diye konuştu.

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