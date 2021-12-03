Erdoğan ekonomide yol haritasını anlattı: Zor olanı seçtik ama 6 ay sonra meyvelerini yiyeceğiz, Çin de böyle büyüdü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarına ‘ekonomide yeni dönem yeni yol haritası’nı anlatırken Çin örneğini verdiği öğrenildi. Erdoğan, “Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak için ekonomide yeni dönemi başlattık. Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz pazara daha yakınız, onlardan daha avantajlıyız" dedi.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, salı günkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından hemen sonra Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı "görevinden af talebini" kabul ederek, yerine Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati’yi ataması kulisleri de hareketlendirdi.

Edinilen bilgiye göre, MYK toplantısında Erdoğan, düşük faiz politikasındaki kararlılığını ve ekonomide yeni yol haritasını şöyle anlattı: