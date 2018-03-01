Erdoğan: Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’yi kapsayan ziyaretinin ilk durağında uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerle yaptığı sohbette, “Afrin’de bizim karşımıza kim dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Bu konuda, ‘kim kimdir’ bakacak değiliz. Çıktıkları anda gereğini yaparız. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle, bu iş bitecek” dedi. Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeniden tarih yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyaretini ve gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Afrin'de karşımızda kim var diye araştıracak değiliz, kim çıkarsa gereğini yaparız" diyen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili de, "Hilal gibi orası çevrildi. Artık sınırlarımızı rahatsız edecek koşullar büyük ölçüde kalktı" bilgisini paylaştı.

"Cezayir Başbakanı Uyahya ile etraflıca bir görüşme yaptık. Bu ziyaret, benim buraya dördüncü gelişim. En son, Kasım 2014'te gelmiştim. Cezayir'de şu an bine yakın Türk firması iş yapıyor. En güçlüsü Tosyalı. 2.5 milyar dolarlık bir yatırıma sahip. Konut yapımında da yine Türk firmalarının hissedilir ağırlığı var. Savunma sanayisinin üzerinde özellikle ısrarla durduk. Beraber yatırımlar olabileceği gibi bizim verebileceğimiz ürünler de var dedik. En önemlisi bence Stratejik İşbirliği Konseyi çalışmasını başlatma karanını almış olmamızdır. Cumhurbaşkanı Sayın Abdülaziz Buteflika ile de görüşmemiz gayet iyi geçti."

Öyle veya böyle bu iş bitecek



İkili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine, yatırımlar konusuna o da büyük önem veriyor. "Terörle mücadele, başta Kudüs olmak üzere Filistin konusunda aynı görüşteyiz" dediler. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da Sayın Başbakan'da da bu hassasiyeti müşahade ettim. Enerji alanında özellikle bu 30 yıllık süreçteki devam eden süreci inşallah Botaş ile Sonatrach arasında bundan sonra güçlendirerek devam ettireceğiz. Enerji Bakanımız süreci yakın takibe alacak. Hele hele ücretlerde uygun bir düşüş sağlarsak bu, süreci de hızlandırabilir diye düşünüyorum."

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