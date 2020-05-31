Erdoğan, 'Tütüne Hayır Günü'nde konuştu: Eğlence mekânları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğlence mekânları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir" dedi.

'31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü' dolayısıyla gençlerle buluşma programında konuşan Erdoğan, Koronavirüs salgınının ardından normalleşme adımları sürerken 1 Haziran'da birçok işletmenin açılma kararının ardından eğlence mekânları ve nargile içilen yerlerin bir süre daha kapalı kalacağını açıkladı.

Erdoğan, "En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz. İstiyoruz ki, sigara fiyatlarını artıralım belki bu işten kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Dünya genelinde her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin kişi tütün kullanıma bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybediyor. 400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur.

Türkiye olarak Bilim Kurulu tavsiyelerimiz doğrultusunda birçok önlem aldık. 1 Haziran itibariyle uygulanacak normalleşme takviminde de vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak adımlardan uzak durduk.

Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecektir. Bizim için insan sağlığı her türlü hesabım üzerindedir.

Vahşi kapitalizmin en çok sirayet ettiği sektörlerin başında tütün endüstrisi vardır. Para kazanma hırsının insani değerlerin hatta insan hayatının önüne geçtiği tuhaf zamanlarda yaşıyoruz.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı.

Türkiye 1970'lerde 'İnşallah bol bol içki ve sigara içilir.' temennisiyle meyhane açan, Gümrük ve Tekel bakanları dahi görmüştür.

Gençlerimizi sigara, içki ve uyuşturucunun zararlarına karşı ne kadar bilinçlendirirsek, geleceğimize o denli güvenle bakabiliriz.

Tütün endüstrisi on yıllardır kendi kasalarını doldururken, milyonlarca genci özgürlüğünden etmiş, bağımlı bir hayata hapsetmiştir.

Alkol düzenlemesinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar her adımımız engellenmeye çalışıldı. Gençlerimizle aramızı açmaya çalıştılar. Genç olmak; özgür olmak, bağımsız düşünmektir.

En çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz. Acaba ne derler diye de düşünmüyoruz çünkü biz, bu sigara müptelası olan vatandaşlarımızı çok seviyoruz. İstiyoruz ki onların sigara fiyatlarını artıralım belki o zaman bu işten kaçarlar diye düşünüyoruz fakat yine de kaçmıyorlar nedense. Ama biz yine vergiyi sigaraya bindireceğiz."