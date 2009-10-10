Erdoğan: Eğilip bükülmeyiz

Başbakan Erdoğan, protokolün imzalanmasının ardandan Ermenistan'ın taleplerinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bu talepler karşısında biz tabii ki eğilip bükülemeyiz'' dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir soru üzerine Ermenistan-Türkiye ilişkileri noktasında Azerbaycan'ı sıkıntıya düşürecek hiçbir adımı asla atmayacaklarını vurguladı.



İmzalanacak metnin içerisinde de buna yönelik bir içerik olmadığını ifade eden Erdoğan, Moldova'daki gelişmenin aslında kendilerini biraz rahatsız ettiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Çok daha olumlu bir adım atılabilirdi. Azerbaycan-Ermenistan arasında atılacak olumlu bir adım, bu sürece çok daha olumlu katkı yapardı. Tüm bunlara rağmen iyi niyetimizi korumak suretiyle Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin Azerbaycan'ı rahatsız etmeyecek surette yerine getirilmesinden yanayız. Ermenistan'ın zaman içerisindeki talepleri çok önemli. Bu talepler karşısında biz tabii ki eğilip bükülemeyiz. Kendileri burada bir defa adalet, hakkaniyet ölçülerinde davrandıkları sürece biz Türkiye olarak bunu her zaman yerine getirdik.''



Başbakan Erdoğan, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarıyla ilgili olarak Ermenistan'dan talepleri olduğunu hatırlatarak, o toprakların işgal altında olduğunu dünyanın zaten kabul ettiğini vurguladı. Bu noktada da Türkiye'nin, soydaşlarının bir haksızlığa uğramasına asla ''evet'' diyemeyeceğini dile getiren Erdoğan, Azerbaycan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmanın, bundan sonraki hareket süreçlerinin de çerçevesi olduğunu aktardı.



Erdoğan, ''Bu çerçevenin dışına çıkmak asla benim ilkelerimle bağdaşmaz. Türkiye'nin de ilkeleriyle bağdaşmaz diye düşünüyor ve inanıyorum. Bu istikamette süreci devam ettirmeye kararlıyız'' şeklinde konuştu.



Bir gazetecinin, ''Sınırların açılması, Yukarı Karabağ ile bire bir paralel bir süreçtir diyebilir miyiz?'' sorusunu da Başbakan Erdoğan, ''Bir yerde diyebiliriz. Şu anda bu anlaşmanın metni içerisinde değil, ama diyebiliriz'' şeklinde yanıtladı.



Burada çok basit şeylerin kaldığını vurgulayan Erdoğan, ''Azerbaycan-Ermenistan arasında, yani burada anlayış göstermiş olsalar, diasporanın baskısından kurtulmuş olsalar, ben inanıyorum ki bu süreci rahatlatacaktır ve bir neticeye varılacaktır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.



Başbakan Erdoğan, ''Moldova'daki toplantı, Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde bir noktaya gelinmesine katkı sağladı mı?'' sorusuna da ''Moldova toplantısı önce iyi başladı, ama sonra arzu edilen şekilde gelişemedi'' yanıtını verdi.