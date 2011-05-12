-ERDOĞAN EDİRNE'DE 44 YATIRIMI HİZMETE AÇTI EDİRNE (A.A) - 11.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Edirne'de toplam 594 milyon liraya mal olan 44 yatırımı hizmete açtı. Erdoğan, Tapu Kadastro 14. Bölge Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Edirne'nin, ülkenin sadece batıya açılan kapısı olmadığını, aynı zamanda coğrafyaları, köprüleri ve medeniyetleri buluşturan bir şehir olduğunu söyledi. Böylesine önemli bir misyona sahip Edirne'yi, sorunları ve dertleriyle baş başa bırakamayacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin 81 ili gibi Edirne'nin de sıkıntılarını büyük ölçüde giderdiklerini kaydetti. ''Serhat şehrimize her alanda çok büyük hizmetler kazandırdık'' diyen Erdoğan, bugün de Edirne'ye kazandırılan 44 ayrı hizmetin toplu açılışını yaptıklarını bildirdi. Her zaman olduğu gibi önceliği eğitim yatırımlarına verdiklerini aktaran Erdoğan, Merkez Anadolu Güzel Sanatlar Lisesini, Süloğlu Ali Ayağ Çok Programlı Lisesini, Keşan Anadolu Öğretmen Lisesini, Keşan Fen Lisesini ve Keşan'da bir orta öğretim yurdunu hizmete açtıklarını kaydetti. Erdoğan, 5 ilköğretim ve 3 anaokulunu, Aliço Güreş Eğitim Merkezini, Meriç ve Enez spor salonlarını hizmete soktuklarını anlattı. Erdoğan, Edirne'de bugüne kadar yapılan 164 kilometre bölünmüş yolun resmi açılışını da gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun şehre kazandırdıkları 175 milyon liralık bir yatırımı ifade ettiğini bildirdi. Geçen yıl 6 milyon 709 bin liralık yatırımla 50 ayrı Köy-Des projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Ayrıca İller Bankası katkısıyla köylere yönelik 12 projeyi tamamladık, bu hizmetlerin de açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Keşan Enez Enerji İletim Hattı, Enez Trafo Merkezi ve Keşan Trafo Merkezi fiber ilavesi toplam 13 milyon liralık bir yatırım. Bu enerji yatırımlarını da hizmete alıyoruz. Edirnemiz ülkemizin önemli tarım merkezlerinden birini teşkil ediyor. Dolayısıyla göletler ve sulama tesisleri Edirne için hayati bir öneme sahip. Enez Karaincirli Göleti, Keşan Mahmutköy Göleti ve sulaması, Uzunköprü Elmalı Göleti ve sulaması, Keşan Beyköy Göleti ve sulaması ile Keşan Karlıköy Göleti ve sulamasını açıyoruz. Toplam 12 milyon 750 bin liralık yatırım bedeli olan tesislerle 31 bin 150 dekar araziyi suya kavuşturmuş oluyoruz.'' Başbakan Erdoğan, bazı sulama ve yağmurlama tesislerinin de hizmete açıldığını belirterek, Hamzadere Barajı'nın da açılışının yapıldığını söyledi. Yapımına 1998'de başlanan barajın 290 milyon liralık bir yatırım olduğunu kaydeden Erdoğan, barajın Cimra, Pamuklu, Telmata, Kızkapan ve Keşan'da 335 bin 640 dekar araziyi sulayacağını, böylece Edirneli çiftçilerin yılda 87 milyon lira ek gelir elde etme imkanı bulacağını söyledi. Erdoğan, konuşmasının ardından uydu aracılığıyla İpsala'daki Hamzadere Barajı'na bağlandı. Tören alanına kurulan dev ekrandan Hamzadere Barajı'nı inceleyen Erdoğan, DSİ Genel Müdürü İsmail Uğur'dan butona basarak barajı hizmete açmasını istedi. ''İsmail Bey'i de bize gösterin'' diyen Erdoğan, o sırada ekrandan bir vatandaşın geçmesi üzerine ''İsmail Bey de görmeyeli bayağı değişmiş'' diye espri yaptı. Başbakan Erdoğan, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu ve diğer katılımcılarla kurdele keserek, 44 yatırımın temsili olarak açılışlarını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan, toplam 594 milyon liraya mal olan 44 tesisin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.