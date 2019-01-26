Erdoğan duyurmuştu; 19 Mayıs 2019'dan itibaren 4 yıl boyunca hangi kutlamalar yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlamaların bu yıldan itibaren başlayacağını belirterek “Milli mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini 2019’dan 2023’e kadar devam edecek kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz” sözleriyle duyurduğu program çalışması şekillenmeye başladı. Kutlamalar, Milli Mücadele’nin başlangıç tarihi 19 Mayıs 1919’un yıldönümü olan 19 Mayıs 2019’da başlayacak ve Cumhuriyet’in ilanının 100. yıldönümü olan 29 Ekim 2023’e kadar devam edecek. Yaklaşık dört yıl sürecek olan kutlamalarda, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarihten başlanarak, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar verilen mücadele anlatılacak. Akşam'dan Osman Nuri Cerit'in haberine göre siyasi, sosyal, kültürel alanlarda 100 yıl algısı oluşturulacak.

Özel logo

Bu kapsamda özel logo çalışması yapılması, belgesel, kitap, tanıtım organizasyonları da yapılacak. Kutlama programlarının önemli bir bölümü Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek.

2022’in ana teması: Meydan muhaberesi

2022’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıldönümü ve Büyük Taarruz’un başlamasıyla birçok ilin düşman işgalinden kurtulması coşkulu bir programla kutlanacak. 2023’te Lozan Antlaşması’nın imzalanması hatırlanacak ve İkinci Meclis’in açılması kutlanacak. 2023’te 100’üncü yıl kutlamalarının finali ise Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim tarihi olacak. 2023 yılında Cumhuriyetin 100’üncü yılının yanı sıra, konulan hedeflere ulaşılması da kutlanacak.

İlk adım Samsun'da atılacak

Start, Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin kıvılcımını yakmak için Samsun’a hareket ettiği tarihte verilecek. İlk büyük kutlama, 19 Mayıs 2019’da Samsun’da yapılacak. - 2019 yılında Havza Genelgesi’nin yıldönümü, Erzurum, Balıkesir, Sivas Kongreleri ile Amasya Genelgesi’nin 100’üncü yılları, Sütçü İmam olayı ve Maraş’ta direnişin başlaması, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü kutlanacak. - 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olacak. - 2021’de 100’üncü yıl etkinlikleri kapsamında, Türk Milleti’nin şahlanışı ve ulusal kurtuluş mücadelesini anlatan etkinlikler düzenlenecek. - 2021’deki en önemli etkinlik Sakarya Zaferi için yapılacak. Zaferin yıl dönümünde, Polatlı’da anma etkinlikleri düzenlenecek. - 2021’e damga vuracak bir başka etkinlik ise Fransız birliklerinin işgalindeki Antep’in düşman işgalinden kurtarılmasının 100’üncü yılı kutlamaları olacak.