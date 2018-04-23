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Ekonomi

Erdoğan "Düşürün" demişti | Kulis: Hükümet, faiz artırımına razı olacak

"Merkez Bankası kuru düşürmek için harekete geçecek"

23 Nisan 2018 12:32

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sık sık tekrarladığı "Faizi düşürün" sözlerini baskın seçim nedeniyle erteleyeceği konuşuluyor. Hükümetin doların tansiyonunu düşürmek için faiz artırımına razı olacağı iddia ediliyor.

Seçim sürecinde dolarda yükseliş istemeyen hükümetin faiz artırımına razı olması beklenirken, Merkez Bankası (MB), kur ile yüksek faiz arasında seçim yapmak zorunda kalacağı konuşuluyor. 

Sözcü'den Mehtap Ertürk'ün haberine göre, piyasalarda iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. İlkinde MB, TL'deki son değer kazanımı çerçevesinde acil müdahale ihtiyacı duymadığını ilan ederek beklemeye geçecek.

İkinci senaryoda ise MB Başkanı Murat Çetinkaya, uzun süredir ertelediği hamleyi yaparak kuru düşürmek için harekete geçecek ve 50 baz puanlık bir faiz artırımına gidecek.

 

 

 

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