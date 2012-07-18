Erdoğan: Düşen jet için Rusya ile paylaştığımız bir belge yok!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'de kaybettiği uçağın nasıl düştüğüne ilişkin olarak önem atfedilen Rusya ile bilgi paylaşımı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Rusya ile paylaşılan belge olmadığını, ama bilgi noktasında olay meydana geldiğinde Putin ile görüştüğünü" söyledi.

Rusya'da bulunan Erdoğan, Putin ile ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları da hatırlatılarak yöneltilen "Rusya'dan gelen belgeler Türkiye'deki bilgileri doğruluyor mu" içerikli bir soruya, aynen şu karşılığı verdi:

"Paylaştığımız belge yok, ama bilgi noktasında olayların ilk olduğu anda Sayın Başkan'la benim telefon görüşmem vardı. Bu görüşmede Sayın Başkan'ın bana aktardığı bilgiler vardı. Ben de kendilerine bizim belgelerimize dayalı bilgileri aktarmıştım. Aramızdaki bilgi paylaşımı budur"

'Esed sonrasını Suriye halkı kararlaştırsın'

Erdoğan, bir Rus gazetecinin "Türkiye Esed rejiminin en keskin tehditçilerinden biri. Rusya ise bölgede istikrardan yana. Türkiye Esed'in devrilmesini istiyor. Esed devrilirse bu Suriye'yi belirsizliğe sürüklemeyecek mi" sorusuna da, aynen şu yanıtı verdi:

"Teşekkür ediyorum. Suriye'nin istikrarı ile bölgenin istikrarı konusunda aramızda en ufak fark yok, aynı şeyi düşünüyoruz. Suriye'nin bölünmesine kesinlikle karşıyız. Ama bildiğiniz gibi Suriye'de otokratik yapının bir neticesi olarak şu anda 18 bini bulan öldürülmüş insan var. Kendi halkını acımasızca öldüren bir rejim var. 40 bin göçmen bizim ülkemizde var, 150 bin göçmen Ürdün'de var, 20 bin göçmen Lübnan'da var. Ve böyle bir tablo karşısında bir değerlendirme yapıyoruz.

Biz diyoruz ki, olması gereken, halkın iradesi Suriye'de neyi istiyorsa o olsun. Ve Beşşar Esad'dan sonrasının kararını Suriuye'nin dışında başka ülkeler vermesin, Suriye halkı versin. Ve bu noktada tabii BM Güvenlik Konseyi'ne, özellikle de (Rusyşa'nın da aralarında bulunduğu) daimi üyelere çok görev düşüyor. Cernevre'de yapılmış toplantı aslında önemli bir yol haritasıdır. Bu yol haritası istikametinde atılacak bir adımla netice alınabileceğine inanıyorum. Fakat sürecin uzaması, orada baba Esad'ın yaptığı katliamların bir neticesini getiriyor. Bizim isteğimiz Türkiye olarak, katliamlar dursun, barış Suriye'ye egemen olsun, halkın iradesiyle Suriye huzur bulsun."

Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra, Putin " Rusya Cenevre'deki önlem paketini kararlılıkla destekliyor. Bu krizin çözülmesi için önemli bir temeldir" demekle yetindi.

Ntvmsnbc'nin konuğu olan Emekli Büyükelçi Uluç Özükler, Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Özükler: Annan bile 'Benim planım artık bitti' diyor

Emekli Büyükelçi Uluç Özükler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeyi değerlendirirken, ''İkili arasında geçen görüşmede Suriye konusunda ortak bir karara varılamadığı görülüyor'' dedi. Putin'in zaten pek gülmeyen bir karakter olduğunu da söyleyen Özükler, Erdoğan için ise ''Daha önce Başbakan coşkuyla yaptığı Suriye açıklamalarını daha düşük bir tansiyonla aktardı'' dedi. Büyükelçi, ''Suriye'nin Putin'in arka bahçesi olduğunu bunun bugün olan bir şey olmadığını da'' sözlerine ekledi. Soğuk savaş döneminde bu bahçenin oluştuğunu söyleyen Özükler, Annan'ın Moskova'dan, İran'dan eli boş döndüğünü de belirterek, ''Annan bile, ''Benin planım artık bittti'' diyor'' dedi.