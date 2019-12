-Erdoğan: Durum kontrol altında ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van'da meydana gelen depremle ilgili olarak, ''Birkaç gün içerisinde hamd olsun durum kontrol altına alınmış vaziyette ve çok kısa bir zaman içerisinde de inşallah bütün bu enkazlar kalkacağı gibi, yeniden bir Van merkez planlaması ve yeniden Erciş'te de kentsel değişim, dönüşüm ile birlikte yeni bir şehir, yeni bir ilçe inşa edilmiş olacak'' dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında bir konuşma yaptı. Konuşmasının başında Van'da meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başbakan Erdoğan, Türk milletine başsağlığı diledi.ti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''23 Ekim Pazar günü öğlen saat 13.41'de, Van merkezli 7,2 şiddetinde bir deprem afetine maruz kaldık. Deprem anından itibaren, ilgili bakanlarımız, Van milletvekillerimiz, ilgili kurumlarımız derhal harekete geçtik. Ben, İstanbul'dan beraberimde bakan arkadaşlarım olduğu halde Van'a hareket ettim. Aynı şekilde başbakan yardımcım, bakan arkadaşlarımla birlikte Ankara'dan Van'a hareket etti. Van Ferit Melen Havalimanı'na ulaştıktan sonra orada kısa bir brifing aldık ve derhal helikopterlerle Erciş ilçemize hareket ettik. Orada önce kaymakamlıkta ayrıntılı bilgi aldık, kriz merkezinin ihtiyaçlarını tespit ettik, ilgili kurumlara hemen talimatlarımızı verdik. Erciş'ten yeniden Van'a geçtik. Van'da, kriz merkezinde, bakan arkadaşlarımızın, milletvekillerimizin, valimizin, kurum temsilcilerimizin katılımıyla ayrıntılı bir toplantı yaptık. Ardından da Van merkezde yıkılan birkaç bina enkazını ve oradaki çalışmaları yerinde inceledik ve sabah 5 gibi Van'dan Ankara'ya döndük. Orada bizimle incelemelerde bulunan bakanlarımızın bir kısmı Van'da kaldılar ve şu anda hem arama kurtarma çalışmalarını, hem yardım dağıtımını, hem de sonrasında yapılacak işleri bizzat yerinde koordine ediyorlar. Tabii böyle anları maalesef kendileri için hala siyasi ranta dönüştürmenin gayreti içinde olanlar var. Çirkin olan bu. Hele hele böyle bir deprem felaketinin olduğu anda bütün imkanlarıyla beraber seferber olan bir devlet var, bir hükümet var. Bütün imkanlarıyla, kurumlarıyla, kuruluşlarıyla ilk andan beri orada. 1999 depremini yaşayanlar bilir. Deprem mahalline gelemeyen bir iktidar, bir hükümet vardı. Ama şu anda kabinenin neredeyse dörtte biri orada seferber olmuş vaziyette. Deprem haberi alınır alınmaz, İstanbul'dan, akşam 5 ayrı uçak Van'a hareket etti. Bu uçaklar, arama kurtarma ekibinden çadıra, battaniyeden katalitik sobaya kadar, ilk planda ihtiyaç duyulacak malzemeyi İstanbul'dan Van'a taşıdılar. Ankara'dan aynı gün 2 uçak, ertesi gün de 4 uçak insan ve malzeme yüklü olarak bölgeyle intikal etti. Yine İzmir'den, Uşak'tan uçaklar bölgeye ulaştılar. Toplamda, sadece Türk Hava Yollarına ait 16 uçak ilk 2 günde Van'a insan ve malzeme taşıdı. Bölgeye, benim talimatımla, ilk etapta 3 milyon Türk Lirası Acil Yardım Ödeneği gönderildi. Bugün bu rakam 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Başbakanlık adına açtığımız yardım hesaplarında da şu an itibarıyla 1 milyon 728 bin lira yardım toplandı.'' -Van'da meydana gelen depremle ilgili son bilgiler- Başbakan Erdoğan, yaptığı konuşmada, Van'da meydana gelen depremle ilgili son bilgileri de paylaştı. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Şu an itibarıyla bin 352 yaralı kaydımız var. 3 bin 755 kamu personeli ve 422 sivil toplum örgütü mensubu bölgede çalışıyor. 16 arama kurtarma köpeği, kamuya ait 595 arama kurtarma aracı, sivil toplum örgütleri ve özel şirketleri ait 54 iş makinesi ve araç, 860 sağlık ekibi, 7'si hava ambulansı olmak üzere toplam 140 ambulans, 33 jeneratör bölgede faal durumda. Bu sabah saat 09.00 itibarıyla depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 461'e ulaştı. Yaralı sayısı bin 352. Bölgeye şu ana kadar ulaştırdığımız malzeme de şöyle: Kızılay tarafından, 15 bin 379 çadır gönderildi. Aslında bu çadırlar bu olaya yetecek miktardaki çadırlardır. Fazlasıyla yetecek miktardadır. Ama ne yazık ki olay kontrol dışına çıkınca bu çadırlar yetmez bir durum arz ediyor ve ondan sonra da bakıyorsunuz televizyonlar, 'hemen çadır yok, şu yok, bu yok' diyor. İlk anda gerçekten, ilk 24 saatte bu konuda bir başarısızlık oldu. Bunu kabul ediyoruz. Burada bir eksiğimiz oldu. Ama bu tür olaylarda artık bu kadar eksik de bu kadar hata payı da olacaktır. Bu dünyanın her yerinde otomatiğe bağlanmış olay değil. Farklı depolardan buralara yine bu çadırlar geldi, geliyor. 60 prefabrik ev, 76 bin 500 battaniye, 36 seyyar mutfak, 3 bin 51 mutfak seti, 5 bin 139 katalitik soba sağlanarak Van merkez, ilçe ve köylerine ulaştı ve vatandaşa dağıtıldı, dağıtılıyor. Çadır, battaniye ve diğer malzeme ihtiyacının karşılanması için 5 sivil, 3 askeri olmak üzere 8 uçakla şu anda sevkıyat aralıksız olarak devam ediyor. Bölgede sadece 1 okul tamamen yıkıldı. Okullarda genel olarak ilk tespitlere göre hafif hasar olduğu tespit edildi. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 37 mühendis, okulların eğitime hazır hale getirilmesi için bölgeye ulaştı. Bu arada, Van Merkez'de 7, Erciş'te 56 olmak üzere toplamda 63 öğretmenimiz maalesef hayatını kaybetti. 13 öğretmenimiz de yaralandı.''