Erdoğan dünyanın çevresinde 4 tur attı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında dünyanın çevresinde 4 tur attı. Bir yılda 22 ülkeye gitti, 165 bin 120 kilometre yol yaptı. Bu da dünyanın çevresinde 4 tura denk geliyor.

Anadolu ajansı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıllık seyahatlerine ilişkin rakamsal verileri derledi. Buna göre 2012 yılında 22 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan'ın en uzun yolculuğu, G-20 Zirvesi'ne katılmak için 12 bin kilometre yol katederek ulaştığı Meksika'nın Los Cabos kentine oldu.

Erdoğan, 2012'de Avrupa Birliği üyesi 6 ülkeyi ziyaret etti.Ortadoğu'da ise Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'a gitti.Pasifik coğrafyasında da Güney Kore'nin yanı sıra Endonezya ve Brunei'ye ziyaret etti.