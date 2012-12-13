T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan dünyanın çevresinde 4 tur attı!

Başbakan'ın en uzun yolculuğu, G-20 Zirvesi'ne katılmak için 12 bin kilometre yol katederek ulaştığı Meksika'nın Los Cabos kentine oldu

13 Aralık 2012 19:03

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2012 yılında dünyanın çevresinde 4 tur attı. Bir yılda 22 ülkeye gitti, 165 bin 120 kilometre yol yaptı. Bu da dünyanın çevresinde 4 tura denk geliyor.

Anadolu ajansı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıllık seyahatlerine ilişkin rakamsal verileri derledi. Buna göre 2012 yılında 22 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan'ın en uzun yolculuğu, G-20 Zirvesi'ne katılmak için 12 bin kilometre yol katederek ulaştığı Meksika'nın Los Cabos kentine oldu.

Erdoğan, 2012'de Avrupa Birliği üyesi 6 ülkeyi ziyaret etti.Ortadoğu'da ise Katar, Suudi Arabistan ve Mısır'a gitti.Pasifik coğrafyasında da Güney Kore'nin yanı sıra Endonezya ve Brunei'ye ziyaret etti.

ETİKETLER

Başbakan erdoğandünyanın çevresidört tur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24