Erdoğan, dünyada tansiyonun yükselmesinin ardından Afrika ziyaretini erken bitiriyor; bu akşam Türkiye'ye dönecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları tanıma kararının ardından dünyada tansiyonun yükselmesiyle Afrika ziyaretini erken bitirme kararı aldı.
Cumhurbaşkanı, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek.
Ukrayna'da yaşanan gelişmeler üzerine Erdoğan, Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti.
Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.