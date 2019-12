-ERDOĞAN, DÜNYA LİDERLERİ SIRALAMASINDA 5. OLDU LONDRA (A.A) - 30.08.2010 - İngiltere'nin önde gelen uluslararası ilişkiler, iş, kültür ve tasarım dergisi "Monocle", dünya liderlerini değerlendirdiği 15 kişilik sıralamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a 5'inci sırada yer verdi. Derginin Eylül ayı sayısında "İyi iş çıkardılar mı?" başlığı altında yayımlanan makalede, 15 dünya liderine icraat, popülarite ve performanslarına göre not verildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva "A" notuyla listede ilk sırada yer alırken, ABD Başkanı Barack Obama ve Hindistan Başbakanı Manmohan Singh "B artı" ile ikinci ve üçüncü sırada bulundu. Singh'in ardından, yine "B artı" notuyla Polonya Başbakanı Donald Tusk gelirken, dergi beşinci sırada "B2 notuyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi. Başbakan Erdoğan ile ilgili değerlendirmede, "Ekonomi nasıl?" sorusuna, "Çok iyi. 2010 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 6,8 olarak tahmin ediliyor. Ancak işsizlik hala yüzde 13,7 ile yüksek. Erdoğan, ileri görüşlülüğü ve komşulardaki yeni pazarlara teşvik konularında övgüyü hak ediyor" yanıtı verildi. "Karşı karşıya olunan diğer sorunlar" bölümünde ise "Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirirken, eski dostlarının ayaklarına basmaması gerektiği" ifadesi ve Batılı müttefiklerin Türkiye'nin kendi taraflarında yer aldığına dair güvenceye ihtiyaçları olduğu görüşü dile getirildi. "En iyi liderlik vasıfları" bölümünün altında ise Erdoğan hakkında, "Batının iki yüzlülüğüne kızgınlığı, ülkesi içinde kendisine puan kazandırıyor" denildi. Erdoğan'ın Türkiye'de popüler bir lider olduğuna işaret eden dergi, "Muhafazakar Türkler onu bir kahraman olarak görüyor. Liberaller de AB yolunda gerçekleştirdiği reformlardan dolayı kendisine saygı duyuyor" görüşüne yer verdi. "Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumu açısından Erdoğan iyi bir lider mi?" sorusuna ise dergi, "Evet ve hayır" yanıtını verdi ve Türkiye'yi bölgesel güç haline getirmeye çalışan Erdoğan'ın bu çalışmaları kalıcı kılıp kılmayacağının önem taşıdığına işaret etti. Başbakan Erdoğan'dan sonra listede yer alan liderler ve notları sırasıyla şöyle: Avustralya Başbakanı Julia Gillard (B), Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma (B-), Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev (B-), İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero (C+), İzlanda Başbakanı Johanna Sigurdardottir (C), Japonya Başbakanı Naoto Kan (C), Kanada Başbakanı Stephen Harper (C), Almanya Başbakanı Angela Merkel (C), Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (C-), İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi (D).