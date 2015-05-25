Erdoğan: Enerji toplantısında Suriye ve Filistin konusunun ne işi var diyebilirsiniz, kusura bakmayın...

Dünya Enerji Düzenleme Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Tabii diyebilirsiniz, biz bu enerji politikaları görüştüğümüz böyle bir günde şimdi Suriye ile Irak ile Filistin ile ne işimiz var. Kusura bakmayın benim işim var. Çünkü benim için önemli olan, benim için birinci derece önemli olan insandır"

Ortadoğu'da yaşananlar üzerinden Batı medyasını eleştiren Erdoğan, "Kendi vatandaşını katleden rejime adeta destek veriliyor. Gazze'de yaşanan dram ise sadece iki satırlık haber olarak verilip geçiliyor" dedi.

Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Düzenleme Forumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Asya'nın en uzağında yaşanan bir sorun, zincirleme olarak Avrupa'nın batısını etkiliyor.

Gazze'de annelerin yürek dağlayan feryatları maalesef sadece iki satırlık bir haber olarak verilip geçiliyor. 20'nci yüzyıl bize acı miraslar bıraktı. Ne diyorlardı? Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir. Bu anlayışla hareket eden politikacılardan, tüccarlardan bize adalet yoksulu bir dünya kaldı.

‘Kusura bakmayın benim işim var’

Tabi diyebilirsiniz, biz bu enerji politikaları görüştüğümüz böyle bir günde şimdi Suriye ile Irak ile Filistin ile ne işimiz var. Kusura bakmayın benim işim var. Çünkü benim için önemli olan, benim için birinci derece önemli olan insandır.

İnsan olmadıktan sonra petrolün ne anlamı var? İnsan varsa petrolün suyun değeri var. 21'nci yüzyılda bu acımasız sistemin devam edemeyeceğini tüm dünyanın idrak edilmesi gerekiyor.

‘DEAŞ bu petrol kuyularını acaba kim için kullanıyor?’

Şu an petrol kuyuları buyurun DEAŞ'ın elinde. DEAŞ bu petrol kuyularını acaba kim için kullanıyor? Bu petrol kuyularından elde ettiği imkanlar, ki rekabet diye bir şey tanımıyor, her şeyi alt üst ediyor, elde ettiği imkanlarla silahları elde edip insan kıyımını acımasızca sürdürüyor.

Tek tek ülkeler, halklar dikkate alınmadan, insana insan olduğu için değer verilmeden, küresel ekonominin refaha ulaşamayacağı görülmelidir.

Bugün artık Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, tüm dost müttefik kardeş ülkelerin enerji arz güvenliğine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bakü Tiflis Ceyhan boru hattını hayata geçirdik. Yine bu amaçla hayata geçirilecek bir başka projenin güney gaz koridorunun temelini geçen yıl attık.

Kıbrıs'ta da aynen Irak'ta olduğu gibi iki taraf arasında anlaşma sağlanırsa bundan en fazla memnun olacak bizleriz. Şimdiye kadar adada nasıl çözüm irademizi muhafaza etmişsek, bundan sonra da aynı tavrımızı sürdüreceğiz.

Bir taraftan ülkemizin bir enerji köprüsü olmasını pekiştirirken, diğer taraftan enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Sinop ve Akkuyu nükleer santral yatırımları bu noktada öne çıkan iki önemli projemizdir.

Akkuyu'nun liman projesinin temeli geçtiğimiz ay atıldı. Türkiye'nin gelişen nüfusu ile doğru orantılı olarak 2023 yılına kadar yaklaşık 120 milyar dolar ihtiyacı bulunuyor. Enerji tüketimi alanında çok hızlı büyüyen ülkeyiz. Zira ileri sanayi teknolojisi bunu gerektiriyor.

Bugün 12 yıl öncesine göre iki kat fazla elektrik tüketiyoruz. 2023'de bugünden iki kat fazla elektrik tüketiyor olacağız.