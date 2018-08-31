Erdoğan: Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik operasyondur (1)

BALIKESİR, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir\'de Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Töreni\'nde konuştu. Döviz kurundaki artışa değinen Erdoğan, \"Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. İçimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahı ile gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. \'Döviz kuru ne olacak?\' diyenler varsa cevabımız; Bu da geçer yahu olacaktır\" dedi.

ABD\'ye de sert eleştirilerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"ABD\'nin sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz. İzmir\'de tamamen hukuk içinde yürüyen bir davayı bahane ederek Tükiye\'yi çökertme gayretine girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değildir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 ve F-35\'ler konusuna da değinerek, şunları söyledi:

\"Bu bedeli kimi zaman ayrımcılığa, haksızlığa kalarak ödüyoruz. Son günlerde olduğu gibi ekonomik faturalar ile ödüyoruz. Türkiye\'nin ne sınırları içinde ne de dışında maruz kaldığı terör saldırılarını, ne uluslararası karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor. Bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye\'nin S-400\'lere ihtiyacı var. Anlaşması bitmiştir en kısa zamanda inşallah alacağız. Türkiye\'nin F-35\'lere de ihtiyacı var. 120 F-35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibarat değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz.\"