Erdoğan: Kurun istikrar kazanmasıyla piyasalarda aşırı dalgalanmaların bir daha yaşanmayacağını düşünüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde MÜSİAD heyetinin kabulünde konuştu.

Erdoğan, "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz" dedi. 20 Aralık'ta devreye alınan kur korumalı mevduat hesabıyla döviz kuru üzerindeki köpüğün alındığını belirten Erdoğan "Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede alarak ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yatırım, istihdam, ihracat ve üretime ilişkin "sürekli gündemimizde" diyen Erdoğan, yeni ekonomik modele ilişin olarak ise "Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz bu dört başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarında öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen emin adımlarla ilerliyor"

"28 Şubat başta olmak üzere vesayetin gölgesinin ülkemizin tepesine adeta karabasan gibi çöktüğü dönemde bile MÜSİAD dik duruşunu, milletten ve milli iradeden yana tavrına daima muhafaza etmiştir. Bizde son 10 yılda ülkemizin milletimizin istikbali adına yürüttüğümüz mücadelede MÜSİAD'ın desteğini daima yanımızda hissettik. Cumhuriyet mitinglerinden gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden, 15 Temmuz Darbe teşebbüsüne kadar, milletimizin iradesine kast eden tüm saldırıları hamdolsun birlikte beraberce dayanışma halinde püskürttük. Hak ve özgürlüklerden ekonomide rekorlara kadar tüm başarılarımızın ardında hükümetimizin azmi yanında MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın emeği büyüktür.

Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen hamdolsun birlik ve beraberlik içinde emin adımlarla ilerliyor. Koranavirüs salgını, zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasının da vesile olduğunu görüyoruz. Gerek geçen seneye ait büyüme rakamlarımız gerek 2021'e ait rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur.

"Önceliğimiz ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir"

Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak istihdamımız salgın öncesindeki döneme göre 2,7 milyon kişi artmıştır. Ve bu çok büyük bir başarıdır. Tüm dünyanın ekonomi manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları dönemde biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. O yüzden bu dört önemli başlık bizim sürekli gündemimizde. O da nedir; yatırım, istihdam, ihracat ve üretim.

Tabii bütün bunları getirip dayadığımız yer altyapıdır. Bu da istikrardır, güvendir. Bunları hiç bir zaman kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz bu dört başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu amaçla başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine gerek her türlü desteği sunuyoruz, sunacağız.

"Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede almayı arzuluyoruz"

Malumunuz 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle dövizin üzerindeki köpüğü aldık. Ardından asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standartlarını yükseltecek adımları attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz kurundan kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını düşünüyoruz. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede alarak ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz.

Bu süreçte sizden beklentimiz siyasette tek sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellalarına prim vermeden çalışmanız, üretmeniz, ihracat etmeniz ve yatırımlarınızı artırmanızdır. Bunu başardığınızda Allah'ın izniyle Türkiye'nin yükselmesini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmamıza mani olamayacaktır."