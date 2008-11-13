Erdoğan dostunu çekip kurtardı

Başbakan Erdoğan "Silvio bana geçen sene toplantı yapmamızı teklif ettiğinde İzmir'de yapılmasını istedim Expo'yu kazanacağımızı umuyordum doğrusu. Maalesef olmadı. Ama görüyorum ki mesai arkadaşları Silvio'ya İzmir'i göstermemek için bütün programı akşam saatlerine göre ayarlamışlar" dedi. Bu sözler üzerine salonda kahkahalar yükseldi.Swiss Otel Grand Efes'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Berlusconi, İzmir'de olmaktan ve böyle bir toplantıda bulunmaktan dolayı kendisi ve çalışma arkadaşlarının büyük keyif aldığını kaydetti.Türkiye'nin dünyadaki dengeleri olumlu etkileyecek roller üstlendiğini ifade eden Berlusconi, Türkiye'nin her zaman dinlenebilir ve dinlenmesi gerektiğini savunduklarını anlattı.Türkiye'nin bulunduğu bölgede ve tüm ülkelerle çok önemli ilişkiler sürdürdüğüne dikkat çeken Berlusconi, "Bölgedeki her yeni gelişmede çok etkin, yerinde tutumlar takındı. Ben başkanlığımız süresince G-8'e sürekli Sayın Başbakan'ın bilgi vermesini, nasıl müdahale edileceği, bu bölgede nasıl davranılması gerektiğini söylemesi gerektiğini söylüyorum, davet ediyorum. Burası çok stratejik bir bölge. G-8 önümüzdeki yıldan itibaren G-14 olacak. G-8 en fazla sanayileşen ülkeleri içeriyor; fakat başka önemli ekonomiler var. Hindistan, Çin, Güney Afrika, Meksika, Brezilya aynı zamanda bizim teklifimizle Afrika ve Akdeniz'de gösterdiği etkiden dolayı Mısır'ın da eklenmesini istiyoruz. Daha sonra da hemen G-20'ye geçilmesini savunuyoruz. G-20 genişlemesiyle, dünya ekonomisinin yüzde 80'den fazlası bir araya getirilmiş olacak. Yeni bir organizma, kurum karşımıza çıkacak." dedi.Ticari ve sanayi açısından iki ülke arasında savunma ve enerji alanındaki işbirliklerinin iyi bir noktada olduğunu; ancak gidilebilecek çok noktanın bulunduğunu belirten Berlusconi, ortak helikopter üretim projesiyle 50'den fazla helikopterin 4 yılda kullanılabilir hale gelecek şekilde üretileceğini, bunun çok önemli bir proje olduğunu vurguladı.İtalyan bir gazetecinin, "Türkiye ile AB arasında uzun süren bir nişanlık dönemi var. Nikah olacak mı?" sorusuna Berlusconi, "Fransa'dan sonra AB dönem başkanlığını Türkiye dostu olan Çek Cumhuriyeti ve İsveç sırayla devir alacak. Bu dönemde Türkiye'nin üyeliğini engellemeye çalışan ülkelere sürekli Türkiye'nin önemini anlatarak ikna etmeye çalışacağız. Türkiye çok önemli bir bölgede ve NATO'nun barış misyonuna da katılmakta. AB bunu da dikkate almalıdır. Tam üyelik AB'nin de menfaatinedir." diye konuştu.Erdoğan ise, Türkiye'nin AB konusunda dersini iyi çalışan ülke olduğunu vurguladı.Erdoğan, "Şu anda Fransa dönem başkanlığındayız. Kaç faslın müzakereye açılacağını bilmiyoruz. İki faslın açılmasını bekliyoruz. Çek Cumhuriyeti ve İsveç dönem başkanlığında bu rutini bozmak istiyoruz. Nişanlılık dönemini uzatmak iyi değildir. Bizde 'hayırlı işlerde acele ediniz' diye bir söz var. Uzatmak istemiyoruz." diye cevap verdi.Türkiye ile İtalya'nın bölge barışına yönelik ortak çalışmasıyla ilgili bir soru üzerine Başbakan Erdoğan, Türkiye olarak savaşlar üzerine kurulu bir dünyanın savunucusu olmadıklarını; tam aksine barışın egemen olduğu dünyanın kurulmasından yana olduklarını söyledi.Bölgedeki hassasiyetler noktasında Türkiye'nin barışın egemen olduğu bir dünyanın kurulması taraftarı olduğunu vurgulayan Erdoğan, son olarak Gürcistan-Rusya krizinde Türkiye'nin bölgeye barış ve huzurun gelmesi için attığı adımlara dikkat çekti.Berlusconi de, aynı soruyu cevaplandırırken, Rusya ile yeni bir sorunun söz konusu edilmemesi gerektiğini söyledi."Kesinlikle emin olduğu şeyin" AB ve ABD'nin Rusya'dan uzaklaşmasının son bulması gerektiğini belirten Berlusconi, Kafkaslarda yaşanan son gelişmelerde kışkırtmaların olduğunu ifade ederek, "Füzelerin iki tarafı var. Rus tarafı dünyayı 10 kez, Amerika tarafı dünyayı 20 kez yok edecek durumda. Diyelim ki bir şey söz konusu olacak, hata yapılıyor ve dünya tamamıyla yok ediliyor. Böyle bir şey düşünülmemeli; çünkü dünyada çok sorun var.Rusya ile yeni bir sorun söz konusu edilmemeli. Kesinlikle daha önce yaşadığımız soğuk savaş günlerine dönülmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni Amerika Başkanı'yla bundan sonranın daha iyi olacağından eminiz. Medvedev ve Putin ile yaptığım görüşmelerden bunun garantisini aldım. Karşı karşıya gelip sorunları görüşecekler. Aksi durumu tarih kabullenemez." dedi.