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Politika

'Erdoğan dost tavsiyesi dinlemiyor'

Fethullah Gülen'in çok yakınlarından biri olan yazar Hüseyin Gülerce, Başbakan Erdoğan'ın 6 yıl boyunca dostlarının tavsiyesini dinlemediğini yazdı

13 Kasım 2008 02:00

Fethullah Gülen'in çok yakınlarından biri olan yazar Hüseyin Gülerce, Başbakan Erdoğan'ın 6 yıl boyunca dostlarının tavsiyesini dinlemediğini söyledi. Zaman gazetesinde bugün yayımlanan yazısında Fehmi Koru'nun Başbakan Erdoğan'la yaşadıklarına değinen Gülerce, Erdoğan'a, Turgut Özal'ın taktiğini tavsiye etti.

Özal'ın, epey hoşgörülü ve tahammüllü olmakla birlikte, güzel bir yol da takip ettiğini belirten Gülerce, "Kendisini çok eleştirenlerle çayda, sohbetlerde bir araya gelip onları bilgilendiriyor, ikna etmeye çalışıyordu. Bu sayede, gazete köşelerinden yapılan eleştiriler yerine yüzüne söylenenler daha etkileyici oluyordu. Aynı zamanda kendisine karşı insaflı olan gazeteci ve yazarlar halesi oluştu. Sayın Erdoğan'ın maalesef böyle bir tarzı yok. Dost bildiklerinin eleştiri ve tavsiyelerini samimi ortamlarda dinlemeyi 6 yıl boyunca hiç denemedi. Kendisini, hakarete varan eleştirilerle hırpalayanlarla, değişik mekânlarda bir araya gelmeyi tercih etti" diye yazdı.

 

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