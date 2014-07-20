'Erdoğan döneminde İsrail'le ticari ilişkiler arttı'

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa ülkelerinin IŞİD ve İsrail'e karşı tavır almamalarından yakındı ve "Özellikle Almanya'nın, Fransa’nın da içinde bulunduğu Avrupa'nın büyük devletlerinin İsrail yanlısı tutumunu anlamakta zorlanıyoruz. IŞİD'e karşı sessizliklerini anlamakta zorlanıyoruz. Avrupa bugün IŞİD'e karşı konuşmayacaksa, tavır almayacaksa başka ne zaman alacak?" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Selahattin Demirtaş, Köln kentinde "Neeumarkt" meydanında sivil toplum kuruluşlarının ve çeşitli derneklerinin ortaklaşa düzenlediği mitinge katıldı.



Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mitingde, bazı yerel sanatçılar türkü söyledi. Demirtaş, buradaki konuşmasında cumhurbaşkanı seçiminin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara da değindi.

'IŞİD barbarlığını lanetliyorum'

İki önemli konuda düşüncelerini paylaşmak istediğini ifade eden Demirtaş, IŞİD'i Irak'taki eylemlerinden dolayı eleştirerek, "IŞİD barbarlığının, El Kaide bağlantılı çetelerin haftalardır yaptığı saldırılarını, kuşatma girişimlerini bir kez daha lanetliyorum. Bir kez daha Rojava halklarının orada direnişle destanın nasıl yazılacağını gösteren bütün kardeşlerimizin yanındayız. Buradan Köln'den Rojava'ya kadar binlerce selam olsun" diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı operasyonlara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demirtaş, Filistin halkının yanında olduklarını ve İsrail'in saldırılarını bir an önce durdurması gerektiğini kaydetti.

'IŞİD'in elinde Alman menşeili silahlar var''





Avrupa ülkelerinin İsrail'in saldırılarına ve IŞİD'in eylemlerine karşı sessiz tutumunu eleştiren Demirtaş, şözlerine şöyle devam etti: "Özellikle Almanya'nın, Fransa’nın da içinde bulunduğu Avrupa'nın büyük devletlerinin İsrail yanlısı tutumunu anlamakta zorlanıyoruz. IŞİD'e karşı sessizliklerini anlamakta zorlanıyoruz. Avrupa bugün IŞİD'e karşı konuşmayacaksa, tavır almayacaksa başka ne zaman alacak? Özellikle bir Alman parlamenterin de oraya gidip Rojava'da yerinden yaptığı gözlemle IŞİD'in elinde Alman menşeili silahların olduğu tespit edildi. Bu silahların oraya nasıl ulaştırıldığının da izah edilmesi lazım.

Eğer bu ülkede ve Almanya'da demokrasi işliyor, insan hakları kuralları işliyor diyorsanız, Filistin'e, Rojava'ya, Musul’a sessiz kalamazsınız. Merkel hükümetinin özellikle İsrail’i açıkça destekleyen politikaları ve IŞİD barbarlığına karşı sessiz kalarak sundukları desteği asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz. Bu politikaların Almanya'ya ve uluslararası ilişkilere, Türkiye'deki halklarla Alman hükümeti arasındaki ilişkilere de zarar verdiğini bir kez daha belirtmek isitiyorum."

'Başbakan Erdoğan döneminde İsrail'le ticari ilişkiler arttı'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail politikalarını da yetersiz bulduğunu dile getiren Demirtaş, Türkiye'nin İsrail'le askeri anlaşmaları bulunduğunu ve AKP iktidarı döneminde İsrail ile ticari ilişkilerin arttığını kaydetti.

Demirtaş, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hiçbir ayrım yapmadan halkın bütün kesimlerine eşit mesafede olacağını ve cumhurbaşkanının ezilenlerin, dışlananların yanında olması gerektiğini söyledi.

AKP'ye oy verenlerin Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine oy vermesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, şunları kaydetti: "Özellikle AKP'ye oy vermiş olan kardeşlerime sesleniyorum. Sizler oy verdiğiniz başbakanı düşünüyorsanız, onu seviyorsanız bana oy verin. Çünkü ben cumhurbaşkanı olursam onu da denetlemek, onun da yanlışlarını örtmek, düzeltmek ve üstesinden gelmek kolay olur.

Tayyip Erdoğan'ı sevenler, doğru kişi benim ben. Onu cumhurbaşkanı yaparsanız yanlış yapmış olursunuz. Çünkü sizin de haklarınızı, hukukunuzu savunacak bir Cumhurbaşkanı adayınıza ihtiyaç var. AKP'ye oy verenler düşmanımız değil, kardeşimizdir. Bizler hepimiz bu ülkenin yurtdaşlarıyız."







