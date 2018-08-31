Erdoğan: Dolarlarla molarlarla bu milleti çökertemezler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan son ekonomik gelişmelerle ilgili olarak, "Dolarlarla molarlarla bu milleti çökertemezler" yorumunda bulundu.

Balıkesir'deki Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı, kendisini dinleyenlere de çağrıda bulunarak, "Benim sizden bir ricam var, ne olur birbirinizi çok sevin; fitneye fesada kulak asmayın" dedi.

Erdoğanın konuşmasının satır başları şöyle:

-Tabii Zağanos Mehmet Paşa Camisi'nin ayrı bir özelliği var. Buranın minberinde Gazi Mustafa Kemal hutbe irad etti. Burada İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy hutbe irad etti. Bunlar istiklal mücadelesinin anlamlı adımlarıydı. Ben karşımda bu istiklal ve istikbal mücadelemizin varislerini görüyorum.

"Mart 2019 seçimlerinde beraber çok daha güçlü bir şekilde yürümekte kararlı mıyız?"

-Siz değerli kardeşlerimin 24 Haziran seçimlerinde bu kardeşlerine yüzde 50'ye yakın vermiş olduğunuz oy desteğiniz sebebiyle de teşekkür ediyorum. İnşallah şimdi yaklaşan Mart 2019 seçimlerinde sizlerle beraber çok daha güçlü bir şekilde yürümekte kararlı mıyız? Sağ olasınız. Sizde bu yüreği, inancı görüyorum.

-Beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar. Siz şurada, burada bu tehditlere sakın ha aldırmayın. Bu millet tehditlerle sindirilecek bir millet değildir. Bizi kimse sindiremez. Biz bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Dolarlarla molarlarla bu milleti asla çöktüremezler.

"Fitneye, fesada asla kulak asmayın"

-Ne olur birbirinizi çok sevin. Fitneye, fesada asla kulak asmayın. Çünkü bizim bir özelliğimiz var. Nedir o? Birbirimizi Allah için sevmek. Bunu yerine getireceğiz. Çünkü iman etmiş olamazsınız birbirinizi sevmedikçe. Buna dikkat edeceğiz. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Rabiamızı da çok iyi kavrayacağız. Onun için 'tek millet tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diyerek yola devam edeceğiz.

-Siz bizim arkamızda olduğunuz sürece merak etmeyin Türkiye'nin öyle anlatıldığı gibi yok bilmem kredi derecelendirme kuruluşları şöyle söylemiş, böyle söylemiş... Bırakın o sahtekarları, düzenbazları bırakın. Onlar bizim için çok şeyler söylediler. Bu dünyada batan ülkelere bir anda 4 derece artırmak suretiyle not veren bunlar, teşkilatlarıdır. Bunlar böyle teşkilat. Biz işimize bakalım. Ne durumdayız ona bakalım.

"Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik, 4 milyon civarında hayvan kurban edildi"

-Elhamdülillah turizmde patladık. İstihdam gayet iyi, iyi gidiyoruz. Tarım, hayvancılık evelallah, iyi gidiyoruz. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik. 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız ve daha iyi olacağız. Biz size inandık. Böyle yürüyeceğiz. Durmak yok, çalışmaya devam

-Turizmde patladık. İstihdam gayet iyi. Tarım, hayvancılık... evelallah. Güçlü bir Kurban Bayramı geçirdik, 4 milyon civarında hayvan kurban edildi. Bu noktadayız, daha da iyi olacağız.