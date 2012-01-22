-Erdoğan, doktor ve rektörü tebrik etti ANTALYA (A.A) - 22.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan iki kol nakli ile Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren doktor ve üniversite rektörünü arayarak tebrik etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın kendisini ve Prof. Dr. Ömer Özkan'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın görüşmede, 3 yıldır Akdeniz Üniversitesi'ndeki başarıları izlediğini ifade ettiğini aktaran Kurtcephe, ''Sayın Başbakan çok güzel şeyler söylediler. 'Üst üste gelen bu başarılarla çok gururlandım' dediler'' diye konuştu. Kurtcephe, ''Türk milleti adına bu başarının bütün dünyanın gündemine ilk sırada oturması çok memnun etmiş. Çok mutlu olduğunu, hocamızla, ekibiyle, üniversitemizle gurur duyduklarını söyleyerek hepimizi kutladılar'' dedi. Cumhurbaşkanlığı'ndan da arandığını belirten Kurtcephe, dünden bu yana telefonunun susmadığını söyledi. Türkiye'nin ilk yüz nakli ile birlikte Türkiye'de başarılı olanı destekleme anlayışının geliştiğine tanık olduğunu vurgulayan Kurtcephe, ''Güzel birşey daha yaşandı. Birçok rektör meslektaşım arayıp, duygusal ifadelerle tebrik ettiler'' diye konuştu. Prof. Dr. Ömer Özkan da Başbakan Erdoğan'ın kendisini bugün telefonla arayarak, kendi şahsında tüm ekibi tebrik ettiğini söyledi.