Erdoğan: Doktor efendi eskiden 'muayeneme gel' derdi

T24 - Başbakan Erdoğan, 'Eskiden hastane kuyruğunda sıra gelirse doktor efendi derdi ki: ‘Muayenehaneme gel.’ Hastanelerimiz ortada. Benim vatandaşım artık kuyruklarda inim inim inlemiyor' dedi.

Başbakan Erdoğan, partisinin Sultangazi’de düzenlediği mitingde halka çiçek attı. Erdoğan, miting öncesi Habipler’de gittiği bir kahvede de vatandaşlarla sohbet edip, simit yedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürü olduğu dönemde hastanelerdeki hasta kuyruklarını eleştirirken, “Sıra gelirse doktor efendi derdi ki: ‘Muayenehaneme gel.’ Bunları yaşadık mı? Muayenehaneye giderdik. Muayenehanenin tabii bir bedeli var. Para almadan bu iş olmuyor. Eğer ameliyat gerekiyorsa, ameliyat yine SSK’nın hastanesinde yapılıyor. Bunları yaşadık mı? İlaç için reçeteyi uzatıyorsun, ilacın yarısı var, yarısı yok. Olmayanı nereden alıyorsun? Serbest eczaneden. Kim var genel müdür olarak? Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu, senin SSK Genel Müdürlüğünü biliyoruz. Ama artık sizin zihniyetinizden bu ülke kurtuldu. Şu anda hastanelerimiz ortada. Benim vatandaşım artık kuyruklarda inim inim inlemiyor” dedi.



Erdoğan, dün Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin açılışında yaptığı konuşmada “Bunlar hep unuttular. Bunlar hiçbir zaman halkımızı hatırlamadılar ki. İşte 8 yıl genel müdürlük yaptıklarında SSK iyi gidiyordu. Beyefendi genel müdür olduktan sonra devamlı eksi gitmeye başladı” dedi. Erdoğan, bugün “Eczanelerin hepsi halkın emrinde” derken, “Durmadan ‘insan, insan, insan’ diyor ya, insana değer vermek bu” diye konuştu.





'Muğla suçlaması'



Erdoğan, partisinin Sultangazi mitinginde de Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Erdoğan, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun şu anda bir tane adayı var. CHP’nin Muğla milletvekili adayı, DGM’nin eski savcısı.. 21 Mayıs 2003 tarihli (Neşter) operasyonu iddianamesinde bakın ne diyor?

Kılıçdaroğlu’nun genel müdürlük koltuğunda oturduğu SSK’da yolsuzlukların diz boyu olduğunu belirtiyor. Şimdi de Kılıçdaroğlu’nun Muğla’da milletvekili adayı. Kılıçdaroğlu, ben konuşmuyorum bak, adayın kendisi, DGM savcısı olarak bizzat o zamanki iddianamesinde yazmış. İddianameyi okudum, başka bir şey değil. Sen yolsuzluklarla hani mücadele ediyordun? Yolsuzluğun bizzat içindesin, gömüldün. SSK’nın genel müdürlüğünü aldığı zaman SSK gayet iyi gidiyor, üstlendiği andan itibaren SSK yavaş yavaş battı” dedi.





‘Oyuna gelmeyin’



Partililere en az 3 çocuk yapmalarını salık veren Erdoğan, “Bazıları, ’İki tane yeter’ diyor. Sakın ha bu oyuna gelmeyin. Bu da bir tuzaktır. Çünkü bu milletin nüfusu azaltılmak isteniyor. Bu milleti kısırlaştırmak istediler. Doğum kontrolleri yaptılar bu ülkede. İstediler ki bu millet ihtiyarlasın, yaşlansın.



Aynen bizi de batının şu andaki durumuna düşürmek istediler. O oyuna gelmeyeceğiz” diye konuştu. Erdoğan, Kanal İstanbul projesine yönelik olarak CHP’nin dile getirdiği ‘Projede insan yok’ eleştirisine, “Bunlar tüneli yaptılar. Nereden nereye? Silivri’den Meclis’e. Böyle bir tünel. Bunların da kabiliyeti bu istikamette” yanıtını verdi.





‘Kafayı oğluma takmış’



Kılıçdaroğlu’nun her gittiği yerde askerlikle ilgili konuştuğunu belirten Erdoğan, “Kafayı takmış benim oğluma. ’Senin oğlun 21 gün askerlik yaptı’ diyor. Kardeşim dövizli askerliği ben mi çıkardım? Şimdi benim oğlum yurtdışında okumuş, orada doktorasını yapıyor.

Dünya Bankası’nda çalışmış. Bütün bunlar sebebiyle böyle bir hakkı kazanmışsa bu hakkının gereği olarak her vatan evladının istifade ettiği bir hakkı, o da gelmiş aynı bu şekilde bu hakkı kullanmış. Ben oğlum için özel bir yasa mı çıkardım? Bu ne edep dışı davranış” ifadesini kullandı.





Her çocuğa elektronik kitap



Sultangazi’de eğitim kurumlarını geliştirmek, çocukları en ideal şekilde okuyabilecekleri dersliklere, okullara kavuşturmak için bir seferberlik içinde olduklarını ve şu ana kadar 163 bin derslik yaptıklarını anlatan Erdoğan, sınıflardaki öğrenci ortalamasını 70-80’den 31’e düşürdüklerini ama bunu yeterli bulmadıklarını, daha da dü?üreceklerini söyledi.

Başbakan Erdoğan, her dersliğe bilgisayar donanımlı bir akıllı tahta koyacaklarını, her öğrenciye ücretsiz birer elektronik kitap vereceklerini belirterek, ön hazırlıkların tamamlandığını, dört yıl içinde okulların donanımının biteceğini bildirdi. Dünyada hangi teknolojiyle çocuklar eğitiliyorsa Türkiye’de de bunu yakalayacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için önlerinde hiçbir engel olmadığını, tüm imkanların hazır olduğunu söyledi.





Başörtülülere Meclis açılacak



Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında, Show TV’de yayınlanan “Siyaset Meydanı Seçim Özel” programında da, Ali Kırca ve Tuba Atav’ın sorularını yanıtlarken, “12 Haziran’da yapılacak seçimde neden başörtülü aday gösterilmediği” yolundaki soru üzerine şöyle konuştu:

“Temenni ediyorum ki şimdi bu yeni dönemde artık bunlar aşılacaktır. Başörtülü arkadaşlarımızın parlamentoda olmasından daha tabii, daha doğal hiçbir şey olamaz. Çünkü halktır, milletin onlar da vekilidir, milletin ta kendisidir. Onların da parlamentoda olması gerekir, ama bir gerilimi ülkemizde yaşamak ve yaşatmak istemiyoruz. Benim partimde şu anda başörtülü kardeşlerim siyaset yapıyor, çok ciddi sayıda siyaset yapıyor. Siyasetin de tek yeri parlamento değildir, ama evelallah bu kapı onlara da açılacak, huzurlu bir şekilde orada da bu mücadeleyi verme imkânı bulacaklar.”