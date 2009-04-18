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Politika

Erdoğan, doğum gününe gitti

18 Nisan 2009 19:42

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in 65. doğum günü kutlamasına katılmak üzere özel uçakla Almanya'nın Hannover kentine geldi.

Başbakan Erdoğan, Hannover havaalanında eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Acet ve Hannover Başkonsolosu Aydın İlhan Durusoy tarafından karşılandı.

Schröder'in bu akşam vereceği doğum günü davetine katılacak olan Erdoğan, daha sonra kalacağı Maritim Airport oteline geçerek burada Schröder ile bir süre baş başa görüştü.

Schröder'in doğum günü davetine, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da katılacak.

Başbakan Erdoğan, yarın da Alman gazetecilerle bir araya gelecek. Sivil toplum örgütü temsilcilerini de kabul edecek olan Erdoğan, daha sonra vatandaşlara hitaben bir konuşma yapacak.

Erdoğan, daha sonra Türkiye'ye dönecek.

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