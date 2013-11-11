Erdoğan doğacak torununun ismini açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı'nın ATO Kongre Merkezi'nde düzenelen Muharrem İftarı sonrasında yaptığı konuşmada doğacak torununa vereceği ismi açıkladı. Erdoğan torununa Ali ismini vereceklerini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

'Torunumun ismi Ali olacak'

Kerbela’dan ve Hz. Hüseyin’in şahadetinden kimse tefrika çıkaramaz. H. Hüseyin hepimizin şehidi hepimizin kahramanıdır. Benim bir kayınbiraderim Hasan bir diğer kayınbiraderim Hüseyin. Şimdi bir torunum geliyor isminin bir tanesi Ali olacak.

Yeni Kerbelalar yaşamak istemiyoruz. Camilerde bombaların patlatıldığını duyduğumuzda elimiz ayağımız çözülüyor kollarımız yana düşüyor ve o zaman dertleniyoruz. Bunu yapanlar kendilerine ister Sunni ister Şii desin bu kabul edilemez.

'Bize verilen kardeşlik dersidir'

Can kutsal ve azizdir. Kim bir cana kast ederse bütün canlara kast eder. Kerbela bizim için hepimiz için tarihimizdeki en acı ama en ibretlik derstir. Kerbela bir sebat dersidir. Zulme direniş dersidir. Bize kanla verilmiş birlik dersi kardeşlik dersidir. Bizi yakan bu ateşi hep birlikte söndürmek zorundayız. Bütün İslam coğrafyasında sen ben davasını bir yana bırakmak durumundayız. Hacı Bektaş-ı Velinin şu sözlerine kulak vermek durumundayız:



“Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,

Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.

Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,

Aslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.”

Cumhuriyetimiz bir inancı, mezhebin üzerine inşa edilmiş değildir. Ortak değerler üzerine inşa edilmiştir. Ortak acımız Kerbela üzerinden bir ayrışma kabul edemeyiz. Aramıza bizden olmayanların girmesine müsaade etmeyeceğiz. Ayrıştırıcı siyasetin diliyle konuşmayacağız.