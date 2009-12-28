Erdoğan, Diyarbakırspor'a destek gecesinde

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Stadyumlar küfürden, hakaretten, çirkin tezahürattan arındırıldığı kadar ırkçı yaklaşımlardan da arındırmalı'' dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Diyarbakırspor'a Destek Gecesi'nde yaptığı konuşmada, sporu siyasetten uzak tutmak suretiyle kendi doğası içinde birlik, beraberlik, kardeşlik arazisi olarak düşündüklerini söyledi.

15 yıl futbol oynadığını hatırlatan Erdoğan, ''Biz, çok farklı siyasi görüşteki arkadaşlarımızla karşı karşıya futbol oynamışızdır ama hiçbir zaman aramızda en ufak bir sıkıntı yaşanmamıştır'' diye konuştu.

Arkadaşlarıyla hala görüştüklerini belirten Erdoğan, siyasal görüşleri farklı olsa da bu beraberlikten ileri gelen arkadaşlıkları olduğunu dile getirdi. Erdoğan ''Onun için bu farklı birşey. Bunu kaybetmeyeceğiz ve bunu da biz elimizde çok ciddi bir enstrüman olarak kullanacağız. Elbette herkesin siyasi görüşü vardır. Bunun ifade edileceği, dile getirileceği, tezahür edeceği yer spor salonları ve stadyumlar değildir, olmamalıdır'' diye konuştu.

Yaşananların ayaklar altına alınıp, toprağa gömülüp unutulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bunların hepsi bir avuç gözü dönmüş kitle. Hiç kaale almadan Diyarbakır da Diyarbakırspor da bu olaylar karşısında gerçekten sağduyulu bir tavır sergiledi. Yoluna kararlı bir şekilde devam etti ve bundan sonra da yine aynı şekilde coşkuyla, heyecanla inanıyorum ki yoluna devam edecektir. Bizim milli birliğimiz, kardeşliğimiz daim olmalı, bunu kesinlikle başarmalıyız ve hiçbir şeye aldırış etmeden kardeşliğimizin nadide şehri olan Diyarbakırımız'ı bu noktada asla bir zaafa uğratmamalıyız.''

-''BİZİM İÇİN İSTANBUL NEYSE DİYARBAKIR DA ODUR''-

Diyarbakır ile ilgili altyapıya yönelik attıkları adımların kesinlikle ihmale uğrayacak bir adım olmadığını vurgulayan Erdoğan, Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, kervansarayları, köprü ve çarşılarının ortak değerler olduğunu anlattı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bizim için tüm samimiyetimle söylüyorum, İstanbul neyse, Ankara neyse, Diyarbakır da odur. Yine açık söylüyorum, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor neyse Diyarbakırspor da bizim için odur. Denizlispor, Manisaspor, Diyarbakırspor aynıdır, hiç değişiklik yok. Bu noktada kimse bir ayrımcılığa gitmesin.

Sözle, eylemle, farklı tezahürat ve farklı eylemlerle ırkçı yaklaşımlar sergilemek, bu ülkeye, bu millete, tarihimize, kültürümüze yapılacak en büyük hakarettir. Spor, birleştirici olmalıdır, spor bütünleştirici olmalıdır. Spor, kardeşliğimizin itici gücü olmalıdır. Stadyumlar küfürden hakaretten, çirkin tezahürattan arındırıldığı kadar ırkçı yaklaşımlardan da arındırmalı, bu da bizzat sporcular, kulüpler, spor camiası tarafından yapılmalıdır.''

-DİYARBAKIR'A YATIRIM ÇAĞRISI-

Diyarbakır'da eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaşıma dek 7 yılda çok büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Erdoğan, attıkları bu adımların en önemlisini GAP eylem planı içinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erdoğan, Sosyal Destek Programı kapsamında 10 bin Diyarbakırlı genci, türlü projeler aracılığıyla sporla buluşturduklarını bildirdi.

Okullara spor salonları da inşa etmeye başladıklarını, aynı biçimde Diyarbakır'da da bunun süreceğini belirten Erdoğan, devlet bakanlığının bu konuda iddialı bir girişimi olduğunu ve bu yöndeki çalışmaların süreceğini kaydetti.

Erdoğan, şu anda Diyarbakır'da bir çim saha yaptırıldığını, yüzme havuzunun ise üzerinin kapatıldığını, havuzun 2010 yılında bitirileceğini, böylece ilin modern bir yüzme havuzuna sahip olacağını anlattı.

5 bin kişilik spor salonunun inşaatının da sürdüğünü ve 2011'de bu salonu hizmete hazır duruma getireceklerini ifade eden Erdoğan, TOKİ ile Süper Lig takımlarına yönelik statların daha modern duruma getirilmesi çalışmalarını yaptıklarını dile getirdi.

Diyarbakır'daki araziyle ilgili düzenleme yaparak, attıkları adımı mutlaka gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, ''Çünkü Diyarbakır'ın şu andaki stadıyla bu işin yürümesi mümkün değil. Zaten spor salonu Diyarbakır'a yakışan bir spor salonu değil. Geldiğimde çatının halini gördüm. O çatı zaten çok çok berbat bir çatıydı, öyle zannediyorum ki, orada basketbol müsabakaları filan yapıldığında herhalde yukardan yağmur da akıyordur'' diye konuştu.

''Şarkın yıldızı Diyarbakırspor'dan daha fazla gayret, daha fazla özveri, daha fazla başarı'' beklediğini belirten Erdoğan ''Bugün bu salonda toplanmış seçkin dostlarımızın da Diyarbakır'a her türlü katkıyı sağlayacağına inanıyorum. Bunu yapmaları lazım'' dedi.

Diyarbakır'ın çok güçlü işadamları olduğunu, ancak ne Diyarbakır'a yardım yaptıklarını ne de Diyarbakırspor'a sahip çıktıklarını hatırlatan Erdoğan ''Ben kendileriyle ikili görüşmelerimde söylüyorum (git Allah için bir tane yatırımı da Diyarbakır'a yap) diye. Yapmıyorlar. Bu tür yardımları maalesef yapmıyorlar. Yapmaları lazım. Ele ele vereceğiz'' diye konuştu.

Diyarbakırspor'un şu anda Süper Lig'de olduğunu, diğer illerin takımlarının da Süper Lig'e çıkmasını istediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

''Mesela Van, bir ara çıktı ama düştü sonra toparlayamadı, bayağı yuvarlanıp gitti. Tekrar toparlanması lazım. Vanlılar'ın da Van'a sahip çıkması lazım. O da bu heyecanı daha güzel bir şekilde yaşasın. Van'a gidiyoruz diyorlar ki 'bize yardım edin, bizi çıkarın' Türkiye'nin başbakanı 81 vilayeti lige çıkaramaz ki. Yok böyle birşey. Süper Lig'de şu an 18 tane takım var. Bunların içinde 4 takımı olan il var. Aynı ilde 2 tane, 3 tane olan var. Böyle birşey de söz konusu olamaz. Bu da haksız rekabeti doğurur. Biz, rekabet içinde adil bir şekilde bunların olmasını istiyoruz. Zaten spor da bunu gerektirir. İnşallah bunun olacağına da inanıyorum.''

-''SPOR BİRLEŞTİRİCİDİR''

İstanbul'da bir otobüse molotofkokteyli atılması sonucu bir genç kızın yaşamını yitirdiğini de hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Çocuklarımızın eylemlere katılmasından, çocuklarımızın molotofkokteyli atmak suretiyle otobüslerin içinde diğer çocukların ölmesine vesile olmasından diyorum ki gelin el ele verelim, sporla bu işi ortadan kaldıralım. Çocuk, molotofkokteylini atıyor ama o otobüsün içinde bir çocuğun olduğu hesabını da kusura bakmayın yapmıyor. O otobüsün de kendi bindiği veya bineceği otobüs olduğunu ve kendi malına zarar verdiğinin de hesabını yapmıyor. Kendine ait evi yakmak neyse, oturduğu evi yakmak neyse, bir otobüsü yakmak da odur. Biz hükümet olarak bu noktada elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.

Böylesi bir gecede ben siyaset yapacak değilim ama böyle bir gecenin sporun birleştiriciliği adı altında ondan istifadeyle diyorum ki spor birleştiricidir, spor dayanışmadır, spor inanıyorum ki temsil ettiği ilin heyecanına heyecan katan aktivitedir. Öyleyse bunu zenginleştirelim, öyleyse buna hep birlikte Diyarbakırlılar olarak katkıda bulunalım ve bu gece bu anlamda hayırlı olsun diyorum.''

Daha sonra Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Çetin Sümer, Erdoğan'a, üzerinde ''Recep Tayyip Erdoğan'' ve ''Barış'' yazılı 21 numaralı forma ile gümüş bir tepsi hediye etti.

Geceye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.