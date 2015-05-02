Erdoğan, Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'da düzenleyeceği mitingin ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edip etmeyeceği merak uyandırdı. Dün DBP'li belediyelerin yaptığı 'Erdoğan karşılanmayacak ve ağırlanmayacak' açıklamasının ardından belediye önünde hazırlıklara başlanması dikkat çekti. Erdoğan, Diyarbakır’da toplu açılış töreninde konuşacak. Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın ise saat 17.30'da bir köyde şenliğe katılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için Diyarbakır’da saat 17:00’da mitinge katılacak. İstasyon Meydan’ında vatandaşlarla buluşacak olan Erdoğan'ın, açılış sonrası ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Recep Tayip Erdoğan 2 Mayıs günü Batman, Diyarbakır ve Siirt'e gelmekte, bu kentlerde belediye başkanlıklarını da ziyaret etmek istemektedir. Recep Tayip Erdoğan’ın Kürt sorunu, çözüm ve barış sürecine yönelik son dönemde yaptığı açıklamalar nedeniyle, yine Tayip Erdoğan’ın maalesef Cumhurbaşkanı olma yerine siyasi parti lideri gibi hareket etmesi ve açılış programı adı altında seçim süreci kapsamında AKP propagandası için kentlere geliyor olması nedeniyle bu kentlerde partimizin belediye eşbaşkanları karşılama programlarına katılmayacak ve ağırlamayacaklardır" denildi.

Yapılan açıklamaya rağmen sabah saatlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde demir bariyerler ve temizlik çalışmalarının yapıldığı görüldü. Erdoğan'ın muhtemel ziyaretinde ise Belediye Eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın Bağlar ilçesine bağlı Batıçanakçı köyünde şenliklere katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti ziyareti öncesi temizlik ekipleri çalışmalarını hızlandırırken, kentin birçok noktasında Türkçe ve Kürtçe afişler asıldı.

Erdoğan'dan sitem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada kendisini karşılamaya gelmeyen belediye başkanına sitem etti. Erdoğan şunları söyledi: Buraya gelirken kendime göre bir program yaptım. "Valiliği de ziyaret ederim, belediyeyi de" dedim. Sağ olsun belediye başkanı havalimanına gelmedi. Bu nezaketi göstermeyen bir belediyeyi Cumhurbaşkanı olarak benim ziyaret etmem doğru mu? Bunu bilmenizi istiyorum ki istismar etmesinler. Geçenlerde Çanakkale’ye gittim. Belediye Başkanı geldi havalimanında karşıladı. Kendisi CHP’li, her gittiğimde ziyarete gelir. Tabi ben de gittim belediyeyi ziyaret ettim. Ama bunlar emir alıyorlar. Dağdan emir alıyorlar. Gelmezler..