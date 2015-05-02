Üç ilin belediyesinden Erdoğan boykotu

Diyarbakır, Batman ve Siirt belediye eş başkanları bugün bölgeye gelecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın programına katılmama ve ağırlamama kararı aldı.

Kararla ilgili Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2013 Nevroz günü Abdullah Öcalan tarafından başlatılan çözüm süreci; AKP hükümetinin oyalama, sürüncemede bırakma ve zorlaştırıcı yaklaşımlarına rağmen Kürt siyasi ve demokrasi mücadelesinin büyük sorumluluğuyla 28 Şubat Dolmabahçe deklarasyonuna kadar taşınmıştır. Dolmabahçe ortak açıklaması Kürt’üyle, Türk’üyle tüm toplumda Türkiye 'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümünde büyük bir umut ve Türkiye'de barışın yakınlaştığı, on yıllardır süren savaşın sona ereceği beklentisi yaratmıştır. Buna karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Dolmabahçe açıklamasını kabul etmemiş, müzakere için gerekli izleme heyetinin kurulamayacağını belirtmiş, sürecin demokratikleşme ve çözüm yönünde evrilmesine müdahale etmiştir. Devamında 'Kürt sorunu yoktur, Kürt sorunundan söz etmek ayırımcılıktır, ihanettir; devlet kimseyi muhatap almaz ve masa yoktur' diyerek, Kürt sorununu yaratan anlayışı tekerrür etmiştir. Buna paralel olarak AKP hükümeti, Ağrı-Diyadin başta olmak üzere yarattığı provokasyonlarla barış iklimi içinde seçime girmek istemediğini ortaya koymaktadır. 2013 nevroz deklarasyonu, 2 yıldır devam eden süreç, Öcalan’ın çağrısıyla 28 Şubat açıklaması ve buna karşın Tayyip Erdoğan ve AKP hükümetinin yaklaşımları kimin çözüm, kiminse savaş istediğini açıkça ortaya koymuştur."

‘AKP propagandası için geliyor, karşılama ve ağırlama olmayacak’

Bu gelişmelerin yaşandığı bir ortamda Erdoğan'ın 2 Mayıs günü Batman, Diyarbakır ve Siirt'e geleceğini hatırlatılan açıklamada, "Bu kentlerde belediye başkanlıklarını da ziyaret etmek istemektedir. Tayyip Erdoğan’ın Kürt sorunu, çözüm ve barış sürecine yönelik son dönemde yaptığı açıklama ve savaş politikası dayatmaları nedeniyle yine Tayyip Erdoğan’ın maalesef Cumhurbaşkanı olma yerine siyasi parti lideri gibi hareket etmesi ve açılış programı adı altında seçim süreci kapsamında AKP propagandası için kentlere geliyor olması nedeniyle bu