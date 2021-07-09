Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında ağırlıklı olarak terörle mücadeleye değinen Erdoğan, "Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çabalıyor, mücadele ediyoruz" dedi.

Konuşmasına, "Bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Biz bugün Diyarbakır’a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmedik. Buraya aynı zamanda Diyarbakır’ı dinlemek Diyarbakırlılarla istişare etmek için geldik" diye başlayan Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

"Şehre geldiğimiz andan itibaren bize büyük bir teveccüh gösteren tüm Diyarbakırlı vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde kuruluşundan bu güne kadar Diyarbakır teşkilatlarımızın farklı kademelerinde görev almış tüm kardeşlerime gayretleri için teşekkür ediyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda dava arkadaşlarımızdan vefat edenler olduğu gibi bölücü terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca 2015'te iş yerinde, Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert 2016'de iş yerinde, Lice Başkan Yardımcımız Orhan Mercan 2017'de evlatlarının gözü önünde şehit edildi. Şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yâd ediyorum. Gençler rabbimiz ayetinde ne buyuruyor? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Şimdi bu gençler bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler. Ve şehit oldular. Onların bu şehadetini bizler adeta onların şehadetinde yaşar gibi olduk. Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz."

"40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık"

"Şehitlerimizin kanları pahasına bize emanet ettiği sancağı namusumuz bilip biz de canımız pahasına koruyacak inşallah daha da yücelteceğiz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında ne de 20 yıla varan ak parti döneminde teröre şiddete zorbalığa asla teslim olmadık" diyen Erdoğan, "Milli iradeyi korumak için gerektiğinde bedel ödedik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda Allah'a hamdolsun dimdik yürüyoruz. Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çalışıyor mücadele ediyor gayret gösteriyoruz. Biz vesayet odaklarının gölgesinde değil gece karanlığında seccadele4rini göz yaşlarıyla ıslatan piri fanilerimizin dualarıyla yürüyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil rabbimizin takdirine halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü silahtan şiddetten değil 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz" diye konuşu.

Erdoğan isim vermeden Sedat Peker'in videoları üzerinden CHP'ye yüklendi

"2023’e giden süreçte bizi ağır imtihanların beklediği anlaşılıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize yönelik yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye alındığını görüyoruz. Başını CHP’nin çektiği her kesim dozunu her gün biraz daha yükselttikleri nefret söylemleriyle bu kirli planlara destek veriyor. Dikkat ederseniz son günlerce CHP’li siyasetçilerin artık hezeyana varan beyanlarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETO’cuların sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de organize suç örgütlerinden karanlık sosyal medya mecralarından medet ummaya başladılar. Ülkeler arasında imzalanan rutin iş birliği protokollerini bir istismar edecek akda5r muvazeneyi kaybettiler. Kulaklarına ne fısıldanırsa ajans önlerine ne koyarsa Türkiye düşmanları bunlara ne terkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Kimi taşeron basın yayın organlarını da yedeklerine alarak AK Parti'ye, Cumhur İttifakı’na ve siyaset kurumuna karşı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekât yürütüyorlar."

"Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi AK Parti olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor"

CHP'yi hedef almaya devam eden Erdoğan ayrıca şunları kaydetti:

"İçeride kin nefret husumet varsa söylem de nefreti besler kutuplaşmayı körükler siyaseti zehirler. Ama insanın içinde aşk samimiyet hoşgörü dürüstlük varsa bu yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder. Anneler CHP ve şürekasına baktığımızda bu sözün hikmetini daha iyi kavrıyoruz. Demokrasimizi güçlendirecek, ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller. Ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. Neymiş Doğu Masası. Yahu neredeydiniz bugüne kadar. Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Devamlı buralarda olduk. Bölücü örgütün bu topraklara yaşattıklarından, akıttığı kan ve gözyaşından habersizler. Kol kola girdikleri örgütün güdümündeki partinin bölge insanının umutlarına hayallerine verdiği zararlardan habersizler. Evladını Kandil’deki terör baronlarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından habersizler. Ülkemiz sınırları içinde ve dışında yürütülen mücadelenin büyüklüğünden habersizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüğünden sadece kendi sığ dünyalarını görüyor, ikballerinden başka hiçbir şeyi umursamıyorlar. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi AK Parti olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor. Biz siyaseti milletimiz için ve milletimizle birlikte yapıyoruz. Onun için milletimizle irtibatımızı sürekli canlı tutmamız gerekir. Unutmayın siyaset de boşluk kabul etmez. 2023 Haziran’ına kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız?"

"Kendini dışlanmış hissedenler, belki kalbi kırılanlar, farklı sebeple teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir"

"Sahayı boş bırakmayacağız. Geri durursak başta bölücü örgüt uzantıları, başkaları gelir gelir bu boşluğu doldurur" diyerek Diyarbakırlılara seslenen Erdoğan, parti teşkilatlarına ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Elbette 20 yıllık bir siyasi partinin içinde kendini dışlanmış hissedenler belki kalbi kırılanlar farklı sebeple teşkilattan ayağı soğuyanlar olabilir bize düşen en önemli görev bu kardeşlerimizi tespit edip iletişim kurarak yeniden davamıza kazandırmaktır" dedi.

Erdoğan sözlerini, "Ak Parti Türkiye'nin geleceğine hizmetleriyle damga vurmaya devam edecektir" diyerek sonlandırdı.