-ERDOĞAN, DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI'NI GEZDİ DİVRİĞİ (A.A) - 24.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, UNESCO'nun ''Dünya Kültür Mirası'' listesinde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nda incelemede bulundu. Otobüsle konvoy eşliğinde tarihi camiye gelen Erdoğan'ı burada çok sayıda vatandaş, sevgi gösterileri ve alkışlarla karşıladı. Vatandaşları selamlayan Başbakan Erdoğan, daha sonra kızı Sümeyye Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile diğer ilgililerle birlikte eseri gezdi. Başbakan Erdoğan, tarihi yapı ve burada yapılması planlanan çalışmalar hakkında uzmanlardan bilgi aldı. Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra caminin bezemeli kapısının önünde basın mensuplarına poz verdi. Başbakan Erdoğan, tarihi eserin batı kısmında camiye girişi sağlayan ''Taç Kapı''da, ikindi namazı vaktinde güneşin etkisiyle ortaya çıkan namaz kılan insan figürüne de baktı. Erdoğan, tarihi yapıda basın mensuplarının ''Eseri nasıl buldunuz'' sorusu üzerine şunları söyledi: ''Maalesef bir ihmali bulduk. Bu arada tabii bazı müdahaleler oldu ama bunlar yeterli değil. Şimdi bunun için bir ihale sürecine gireceğiz. Bu ihaleyle birlikte de tepeden tırnağa inşallah bu eserimizi yeniden kazanmak için bir gayret içerisinde olacağız. Bildiğiniz gibi 100'ü aşkın vakıf eseri zaten Sivas'ta restore ettik. Şimdi de inşallah Divriği Ulu Camii ile ilgili bu adımı Kültür ve Turizm Bakanlığımız olarak inşallah atacağız. Öyle zannediyorum ki 2011 programı içine almak suretiyle bunu başlatırız.'' Kamulaştırma çalışmalarının da devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Divriği Kalesi ile burayı bütünleştirmenin gerekli olduğuna inandıklarını belirterek, ''Ki, Divriği bir çekim merkezi haline gelsin. Aynı zamanda Divriği'nin Erzincan ile, Divriği'nin Sivas ile olan ulaşımını da daha da rahatlatacak çalışmaları da Ulaştırma Bakanlığımız ayrıca yapıyor'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan daha sonra tarihi yapının çıkışındaki alanda toplanan vatandaşlara hitap etti.