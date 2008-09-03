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Politika

Erdoğan: Dişli özveride bulundu

Başbakan Erdoğan, rüşvet iddiaları üzerine parti yönetiminden istifa eden Şaban Dişli'nin özveride bulunduğunu söyledi

03 Eylül 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'la yaptığı örüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Şaban Dişli'nin istifasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi;
"Bu süreç bir yargısız infaz olarak başlamıştır. Arkadaşımız bu konu ile ilgili 'benim üzerinden partime yönelik yapılan bu saldırılara daha fazla tahammül etmem mümkün değil' dedi. Bana bu konuda anlayış gösterirseniz partimdeki görevlerinden hatta partimden ve milletvekilliğinden de istifa etmeye hazırım diyerek özveride bulunmuştur. Biz partideki görevlerindeki istifaları kabul ettik ama bunun dışındaki istifaları kabul etmedik"
AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, Silivri'deki bir arsada yapılan imar değişikliği karşılığında 1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanıyordu. Dişli iddiaları kabul etmedi, ancak önceki gün parti yönetimindeki görevlerinden istifa etti.

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