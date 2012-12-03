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Erdoğan: Dış politika prensibimiz Rusya ile örtüşüyor

Başbakan, Rusya'ya BM'deki Filistin desteği için teşekkür etti

03 Aralık 2012 21:11

 

Türkiye ile Rusya'nın dış politika prensiplerinin temelde örtüştüğünü belirten Başbakan Erdoğan, ''En büyük temennimiz Suriye'de akan kanın durmasıdır'' dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Dolmabahçe'deki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında,  ''Dış politika prensibimizin dostumuz Rusya'nın tutumuyla ilkesel temelde örtüştüğünü görmek elbette ki memnuniyet vericidir'' ifadelerini kullanarak, ''En büyük temennimiz; Suriye'de sürmekte olan çatışmaların ve akan kanın bir an önce durmasıdır'' dedi.
 
Türkiye-Rusya 3. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda Suriye başta olmak üzere özellikle Orta Doğu'nun durumunu da değerlendirme fırsatı bulduklarını belirten Başbakan Erdoğan, ''Bu arada Filistin'in BM'de gözlemci üye statüsü ile tanınması noktasında Rusya Federasyonu'nun verdiği katkıya da özellikle teşekkür ettiğimi tekrar ifade etmek isterim'' şeklinde konuştu. 
 
Başbakan Erdoğan, iki ülke arasındaki bu samimi diyaloğun, Türkiye-Rusya ilişkilerinin son dönemine damgasını vuran stratejik perspektifin doğal bir neticesi olduğunu kaydederek, ''Bu perspektifin önemli bir boyutu, bölgesel sahiplenme anlayışımızdır'' dedi.
 
 

Hedef: 100 milyar dolarlık ticaret

 
 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin bugünkü çabalar neticesinde çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşacağına inandığını belirten Erdoğan, ''Nitekim hedefimiz; 100 milyar dolar seviyesine ekonomik ve ticari ilişkilerimizle ulaşabilmektir'' şeklinde konuştu. 
 
Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin, BM'nin İran'a yönelik ek yaptırımlarına ilişkin sorusu üzerine de şunları söyledi:
 
''Bildiğiniz gibi İran, Rusya'dan sonra ikinci doğalgaz ithali yaptığımız ülkedir. Bu konuyla ilgili bize yaptırımlarda 'Buna da uyacaksanız, buna da uymanız gerekir' şeklinde bazı yaklaşımlar olduğunda 'Biz buna uyamayız' dedik.Her ülke kendi çıkarlarını çok rahat düşünüyor. Türkiye de kendi çıkarlarını tabii ki düşünecektir.''
 

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