T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN DİREKSİYON BAŞINDA İSTANBUL (A.A)

24 Aralık 2010 14:53

-ERDOĞAN DİREKSİYON BAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, direksiyonuna geçtiği Cumhurbaşkanlığı makam aracı ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi cuma namazına götürdü. Çırağan Sarayı'nda, beşinci Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Zirve Toplantısı kapsamındaki ikili görüşmelerin ardından, Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makam aracının direksiyonuna geçti. Erdoğan, yanındaki koltuğa Cumhurbaşkanı Gül, arka koltuklara da konuk cumhurbaşkanları Zerdari ile Karzai oturduktan sonra, aracı, cuma namazı için Çırağan Sarayı'na yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne sürdü. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24